Mietta è uno dei volti della musica italiana più noti in assoluto, che nella sua carriera ha realizzato tantissimi album, ma che ha saputo anche spaziare in altri ambiti, dalla televisione alla scrittura. Scopriamo tutto su di lei in occasione e andiamo alla scoperta di qualche curiosità sul suo conto!

Chi è Mietta: la biografia e la carriera

La cantante nasce il 12 novembre del 1969 a Taranto, sotto il segno dello Scorpione. Non tutti sanno che il suo vero nome è Daniela Miglietta, e che il suo nome d’arte gli è stato imposto dal suo produttore, Claudio Mattone, ossia il talent scout che la scoprì. All’inizio a Daniela non piaceva questo pseudonimo. Il motivo? Le ricordava… un cioccolatino! Ma il produttore glielo impose e col tempo, dunque, dovette imparare ad accettarlo.

Prima di diventare una cantante, Daniela frequenta il liceo, ed è proprio lì che si appassiona al canto, quando inizia a prendere parte al coro della scuola. A 18 anni parteciperà a un concorso canoro, dove arriverà al primo posto, e dopodiché fonderà una band tutta al femminile.

Il suo debutto del mondo dello spettacolo, tuttavia, sarà nel mondo dello radio. Nel 1987 Mietta esordisce come attrice radiofonica in Nasce una stella, mentre l’anno dopo partecipa al Festival di Sanremo.

La consacrazione arriverà nel 1990, quando in coppia con Amedeo Minghi ritorna sul palco dell’Ariston con Vattene Amore, canzone italiana entrata nell’immaginario comune grazie anche al celebre verso «e ti chiamerò / trottolino amoroso dudù dadadà», e che alla fine del festival si classificherà terza.

Cosa fa oggi Mietta?

Ma che fine ha fatto Mietta oggi? Dopo la lunga carriera discografica che l’ha portata a realizzare ben 10 dischi in studio dal 1990 al 2011, Mietta si è anche dedicata alla televisione, prendendo parte a diversi talent e programmi televisivi come Music Farm, Tale e quale show, I migliori Anni e Star Academy; inoltre ha preso parte a diverse fiction (La piovra 8, Stato di ebbrezza e L’ispettore giusti) e anche al videoclip di Zucchero Menta e rosmarino.

Nel 2020 ha pubblicato due singoli: uno prettamente pop in estate (Spritz Campari), uno più sperimentale, di genere rumba (Mi perdido amor).

Giudice di All Together Now, nel 2021 ha partecipato allo show Rai Il cantante mascherato (si nascondeva sotto la maschera della Farfalla). Tornata alla musica con il brano Milano Bergamo, ha partecipato anche come concorrente alla sedicesima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con il ballerino Maykal Fonts.

In questo periodo viene coinvolta in un vero e proprio “caso Mietta”. Il motivo? Non essendo vaccinata ed essendo risultata positiva al Covid, viene eliminata provvisoriamente dalla gara, per poi essere allontanata definitivamente dopo essersi negativizzata.

Giudice anche di un cooking show, al fianco dello chef Giorgio Locatelli, nel 2022, ha accettato l’invito di Amadeus e nel 2023 è tornata sul palco all’Arena di Verona, per lo spettacolo Arena Suzuki. Nell’occasione ha cantato il suo tormentone Angeli noi e poi Vattene amore, con Minghi.

Mietta: la discografia in studio

1990 – Canzoni

1991 – Volano le pagine

1992 – Lasciamoci respirare

1994 – Cambia pelle

1995 – Daniela è felice

1998 – La mia anima

2003 – Per esempio… per amore

2006 – 74100

2008 – Con il sole nelle mani

2011 – Due soli…

La vita privata di Mietta: marito, figli e…

Non si sa molto della vita privata di Mietta, poiché la cantante ha sempre cercato di stare lontano dai riflettori e dal gossip. Negli anni Novanta è stata fidanzata con l’attore e modello Brando Giorgi, un personaggio noto al pubblico per la sua partecipazione alle fiction Vivere e Centovetrine. Dopo di lui è stata con Davide Tagliapietra (chitarrista e figlio di Aldo Tagliapietra, cantante de Le Orme), dalla cui relazione nel 2010 è nato il figlio di Mietta, Francesco Ivan.

Anche questa storia è però arrivata al capolinea, e da poco Mietta avrebbe iniziato una nuova storia con un compagno misterioso, che però non apparterrebbe al mondo della musica.

Sai che…

– Ama il buon cibo, il mare e anche la scrittura.

– Al momento ha pubblicato due libri: L’albero delle giuggiole (2011) e Tra l’acqua e l’olio (2016).

– Dove vive Mietta? Nonostante sia di origine pugliese, vive da anni a Milano.

– Mietta ha una pagina Wikipedia abbastanza completa.

– Chi ha duettato con Mietta? Amedeo Minghi, ma anche tanti altri artisti.

– Fino a questo momento ha venduto oltre cinque milioni di album.

– Su Instagram Mietta ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

– Ha recitato come attrice in diversi film. Inoltre, ha prestato la voce a Esmeralda: è lei la doppiatrice della protagonista femminile del cartone Disney Il gobbo di Notre-Dame del 1996.

– Ad All Together Now Mietta ha fatto più volte parte del muro.

