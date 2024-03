Le curiosità su Amedeo Minghi, uno dei cantautori più eleganti della musica italiana

Amedeo Minghi: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore della celeberrima Vattene amore, uno dei più grandi successi nella storia di Sanremo.

Amedeo Minghi è un grande cantautore italiano, conosciuto soprattutto per un suo brano, Vattene amore, cantato a Sanremo nel 1990 e arrivato sino ai giorni nostri come un grande classico della nostra canzone. Ma nella sua carriera c’è stato e c’è molto di più. Andiamo a scoprire alcune curiosità sul noto artista romano.

Chi è Amedeo Minghi: biografia e carriera

Amedeo Minghi è nato a Roma il 12 agosto 1947 sotto il segno del Leone. Cresce nel rione Prati come il più giovane di sei figli, e si appassiona fin da bambino alla musica. Debutta in un complesso beat con alcuni amici, I Noemi. Con la band scrive la sua prima canzone, Una cosa stupida.

Amedeo Minghi

Non trovando grande fortuna, decide di tentare la carriera solista. Viene messo sotto contratto dalla Dischi Ricordi nel 1966, ma è solo con il passaggio all’Apollo nel 1970 che arrivano i primi risultati. Dopo aver lavorato come autore per I Vianella, pubblica il suo primo album, Amedeo Minghi, nel 1973.

Dopo essere entrato nei Pandemonium, pubblica il brano L’immenso, che finalmente lo proietta al vertice delle classifiche di mezzo mondo, con oltre 2 milioni di dischi venduti.

Continua nel frattempo a lavorare come compositore per tanti altri artisti, tra i quali Rita Pavone, Marcella Bella, Mia Martini e Gianni Morandi. Passato alla CBS, pubblica il suo secondo album, Minghi, nel 1980.

Cambia ancora etichetta qualche dopo, e nel 1983 debutta al Festival di Sanremo con il brano 1950. Nonostante sia uno dei brani che più lo rappresenta, a detta dello stesso autore, viene penalizzato con l’ultimo posto nella classifica popolare.

Torna a Sanremo come ospite nel 1985 e interpreta insieme a Katia Ricciarelli Il profumo del tempo. Tre anni dopo firma con la Fonit Cetra e finalmente dà inizio alla sua carriera di grandi successi.

Negli stessi anni conosce la giovane Mietta e la lancia al Festival di Sanremo nella categoria Nuovi, facendola vincere grazie al brano Canzoni. Proprio in collaborazione con la cantante tarantina raggiunge il massimo exploit sul palco del Festival di Sanremo nel 1990 con il brano Vattene amore, che arriva terzo e conquista ben 10 dischi di platino:

Dopo questo grande successo, la carriera di Minghi si snoda tra la vita da cantautore e quella da compositore. Torna a Sanremo in altre occasioni durante gli anni Novanta e Duemila, senza però raggiungere i risultati di Vattene amore.

Cosa fa oggi Amedeo Minghi?

Ma che fine ha fatto Amedeo Minghi? Appare di tanto in tanto in televisione come ospite o giudice di game show. Nel 2023 è stato invitato da Amadeus a partecipare a una delle serate di Arena Suzuki, e nell’occasione ha cantato per la prima volta dopo 33 anni il suo classico Vattene amore con Mietta. Nel 2024 ha annunciato l’arrivo di un nuovo album d’inediti, a otto anni dall’ultimo disco.

Amedeo Minghi: la discografia in studio

1973 – Amedeo Minghi

1980 – Minghi

1983 – 1950

1986 – Cuori di pace

1987 – Serenata

1988 – Le nuvole e la rosa

1991 – Nené

1992 – I ricordi del cuore

1994 – Come due soli in cielo

1996 – Cantare è d’amore

1998 – Decenni

2000 – Anita

2002 – L’altra faccia della luna

2005 – Su di me

2005 – Sotto l’ombrellone (con Lino Banfi)

2014 – Suoni tra ieri e domani

2016 – La bussola e il cuore

La vita privata di Amedeo Minghi: moglie e figli

Amedeo Minghi si è sposato il 13 ottobre 1973 con Elena Paladino. Dalla loro unione sono nate le sue due figlie, Annesa e Alma. Purtroppo la donna è morta, dopo 40 anni di matrimonio, il 7 gennaio 2014, lasciando un vuoto enorme nella vita di Amedeo.

Sai che…

– Qual è la malattia di Amedeo Minghi? Nel 2020 è stato ricoverato in ospedale per problemi neurologici. C’è chi ha ipotizzato il Parkinson, chi l’Alzheimer, ma non sappiamo quale sia la sua patologia.

– Ha scritto diverse colonne sonore, tra cui quella per la serie televisiva Fantaghirò.

– Il suo brano Un uomo venuto da lontano è dedicato a papa Giovanni Paolo II.

– Dove vive Amedeo Minghi? Non lo sappiamo con precisione, ma è rimasto sempre legato alla sua Roma.

– Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Una sua canzone del 1972, Lustful, è citata in Only When I Walk Away di Justin Timberlake.

– Su Instagram Amedeo Minghi ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Amedeo Minghi, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM