Chi è St. Vincent, cantante e chitarrista pluripremiata

St. Vincent: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla musicista americana, tra le più talentuose della sua generazione.

Talento naturale, St. Vincent è una delle musiciste più rispettate negli States, o meglio in tutto il mondo, almeno tra quelle della sua generazione. Ha fatto parte della band di Sufjan Stevens per poi iniziare un percorso solista che l’ha messa subito in risalto tra agli occhi della critica, permettendole di conquistare, ancora molto giovane, un Grammy per il miglior musica alternativa nel 2014. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è St. Vincent: biografia e carriera

Anne Erin Clark è nata a Tulsa il 28 settembre 1982 sotto il segno della Bilancia. Cresciuta in Texas, a Dallas, ha iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, acquistando il suo primo strumento da un certo Tony Hyatt, che lei stessa ha definito più volte un guitar hero. Da adolescente ha lavorato come tour manager per il gruppo degli zii, Tuck & Patti, per poi iniziare la propria carriera da musicista dopo aver abbandonato il Berklee College of Music.

Chitarra

Tornata in Texas, è entrata nel gruppo The Polyphonic Spree, con cui ha avuto le sue prime esperienze dal vivo anche in Europa. Nel 2006 ha quindi cominciato una collaborazione dal vivo con Sufjan Stevens.

Discograficamente esordisce come solista nel luglio 2007, quando pubblica l’album Marry Me. Con questo disco conquista i critici, che iniziano a paragonarla a nomi altisonanti della musica rock, e non solo, come Kate Bush e David Bowie, soprattutto per la qualità degli arrangiamenti e per le tematiche toccate.

Forte di questo primo incoraggiante risultato, si rituffa con entusiasmo in un nuovo progetto, dando alle stampe l’album Actor, ottenendo ottime vendite nonostante si tratti di un disco indipendente. Nel 2011 si ripresenta sul mercato con Strange Mercy, altro lavoro acclamato dalla critica e presentato in tour anche in Europa.

Dopo aver conquistato anche l’attenzione di un grande artista come David Byrne, con cui collabora nel 2012, firma nel 2014 per la Republic Records e si ripresenta sul mercato con il suo quinto album, St. Vincent, disco che le vale il suo primo Grammy per la categoria Best Alternative Music Album.

Sempre più famosa, nel 2017 lancia il singolo New York, primo estratto da Masseduction, altro lavoro apprezzato in tutto il mondo, ennesima dimostrazione di un talento eclettico con ancora molto da dire e da dare.

Cosa fa oggi St. Vincent

Senza sosta, la musicista americana continua la sua carriera. Nel 2024 ha pubblicato un nuovo album, All Born Screaming, trascinato al successo da singoli come Broken Man e Flea. Un disco, inutile aggiungerlo, che ha scatenato l’entusiasmo della critica.

St. Vincent: la discografia in studio

2007 – Marry Me

2009 – Actor

2011 – Strange Mercy

2012 – Love This Giant (con David Byrne)

2014 – St. Vincent

2017 – Masseduction

2021 – Daddy’s Home

2024 – All Born Screaming

La vita privata di St. Vincent: marito e figli

In un’intervista del 2014 a Rolling Stone ha dichiarato di non identificarsi nelle etichette di eterosessuale e omosessuale: “Non penso a parole come queste. Credo nella fluidità di genere e sesso. Non mi identifico davvero in nulla, credo di poter innamorarmi di chiunque“.

Ha avuto in passato alcune storie di un certo rilievo. Dalla fine del 2014 alla metà del 2016 è stata insieme all’attrice Cara Delevigne, per poi avere una relazione con un’altra attrice, Kristen Stewart.

Sai che…

– Il suo pseudonimo è un riferimento al Saint Vincent’s Catholic Medical Center, luogo in cui il poeta gallese Dylan Thomas morì nel lontano 1953, il luogo in cui, secondo la stessa cantautrice, “la poesia viene a morire“.

– Si è esibita nel 2014 durante la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame per eseguire una sua versione di Lithium nel giorno dell’introduzione dei Nirvana nell’arca della gloria.

– Suona anche il basso, il pianoforte e l’organo.

– Come regista ha diretto nel 2017 il film XX – Donne da morire.

– Vive tra Los Angeles, Dallas e New York.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram St. Vincent ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di St. Vincent, ecco una playlist presente su Spotify: