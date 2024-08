Chi è John Cena, il rapper del mondo del wrestling

John Cena: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul wrestler, attore e rapper, leggenda della WWE.

Leggenda vivente del mondo del wrestling, e in particolare della WWE, John Cena è un’icona dello sport d’intrattenimento. Nel corso della sua carriera ha conquistato praticamente tutti i titoli che avrebbe potuto vincere, scrivendo il suo nome sull’album dei record in più occasioni.

Non tutti sanno però che, oltre che per la sua carriera da wrestler, Cena è famoso e apprezzato anche come attore di film come Presa mortale, The Suicide Squad – Missione suicida e Fast & Furious, oltre che come rapper, in grado di raggiungere la posizione numero 15 della Billboard 200. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita lontano dal ring.

Chi è John Cena: biografia e carriera

John Felix Anthony Cena, questo il nome completo di John Cena, è nato a West Newbury, in Massachussets, il 23 aprile 1977 sotto il segno del Toro. Figlio di Carol e John Sr, ha origini inglesi e francesi da parte della madre, italiane da parte del padre. La sua è una famiglia numerosa: John è solo il secondo di cinque figli: Steve, Matt, Dan e Sean.

Microfono rapper

Laureatosi in fisiologia nel 1998, ha proseguito la sua carriera nel mondo del culturismo, prima di passare al wrestling. Dopo un inizio senza una gimmick ben definita, dall’ottobre 2002, prendendo ispirazione anche da una sua vera passione, quella per la musica rap, John inizia a interpretare in WWE il ruolo del rap, dando il via a questa sua svolta con un freestyle eseguito davanti a Stephanie McMahon.

Il pubblico apprezza, nei mesi a seguire Cena dà più volte sfoggio di un discreto talento al microfono, comincia a presentarsi sul ring con un attire in perfetto stile da rapper e diventa nel giro di poco tempo un idolo delle folle. Da questo momento in avanti la sua carriera è una continua ascesa, e gli permette di arrivare a conquistare, di fatto, tutti i titoli a disposizione.

Questo fino alla primavera del 2017, anno in cui decide di interrompere la carriera di wrestler a tempo pieno per dedicarsi anche ad altre attività, tra cui quella di attore, senza dimenticare quella passione per il rap mai del tutto sopita.

Cosa fa oggi John Cena

Tornato a sorpresa sul ring il 6 luglio 2024 nel pay-per-view Money in the Bank, ha annunciato il ritiro definitivo nel 2025, spezzando il cuore di tutti i suoi fan, che avrebbero voluto vederlo ancora a lungo sul ring, vista anche la carta d’identità non così antiquata.

La discografia in studio

2005 – You Can’t See Me

La vita privata di John Cena: moglie e figli

John ha annunciato nella primavera del 2009, mentre era impegnato nella promozione del film 12 Round, il fidanzamento con Elizabeth Huberdeau, sposata l’11 luglio dello stesso anno. Poco meno di un anno dopo hanno scelto però di divorziare.

Successivamente, Cena ha cominciato una relazione con la collega Nikki Bella, con cui è convolato a nozze sul ring il 2 aprile 2017, durante WrestleMania 33. Anche stavolta si sono però separati a causa della volontà del wrestler di non avere figli.

Nel 2019 viene quindi paparazzato insieme alla sua nuova fiamma, Shay Shariatzadeh, sposata nel 2020.

Chi è Shay Shariatzadeh, la moglie di John Cena

Nata in Iran nel 1989, non sappiamo cosa faccia Shay nella sua carriera. Utilizza poco i social newtork, soprattutto per pubblicare scatti con il suo John. Peraltro, lo stesso Cena avrebbe dichiarato adesso di sentirsi pronto anche ad avere una famiglia.

Sai che…

– Da ragazzo ha lavorato come autista per una società di limousine.

– Per quanto riguarda il mondo del calcio, è un tifoso del Tottenham.

– Nel mondo della musica, il nome di Cena si è fatto apprezzare non solo per i brani interpretati nel 2005, ma anche per due duetti del 2014 con Wiz Khalifa.

– Su Instagram John Cena ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di John Cena, ecco una playlist presente su Spotify: