Shalpy: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante di Rocking Rolling, un idolo dei giovani negli anni Ottanta.

Shalpy, conosciuto anche come Scialpi, è un’icona della musica italiana negli anni Ottanta, divenuta col tempo un personaggio di culto per i suoi fan, anche se scomparso dal mondo mainstream della musica negli anni Duemiladieci. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Shalpy (Giovanni Scialpi): biografia e carriera

Giovanni Scialpi è nato a Parma il 14 maggio 1962 sotto il segno del Toro. Figlio di un agente di polizia originario di Taranto e di una segretaria di un istituto farmacologico, ha sviluppato fin da ragazzo una grande passione per il mondo della musica. Passione che lo ha portato a esordire da giovanissimo.

Giovanni Scialpi

Scoperto da Franco Migliacci, ottiene subito un grande successo con il primissimo singolo, Rocking Rolling del 1983, lanciato anche con un video molto curato. Con questo pezzo vince il Festivalbar nella sezione Discoverde, diventando subito un idolo tra i giovani.

Pubblica quindi il suo primo album, Es-tensioni, un lavoro basato su sonorità elettroniche. Prosegue sull’onda del successo con il brano Cigarettes and Coffee, che aveva già scritto a 14 anni.

Fa il suo esordio al Festival di Sanremo nel 1986 con il brano new wave No East No West, che si piazza solo al 16esimo posto, ma trascina subito al successo l’album Scialpi.

Nel 1987 si ripresenta a Sanremo con il brano Bella età, che non ottiene il giusto riscontro. Canta quindi nel 1988 il brano Pregherei in coppia con Scarlett Vol Wollenmann, e si riscatta dopo l’avventura sul palco dell’Ariston.

Scavalca quindi gli anni Novanta e opta a inizio decennio per una svolta sensuale, presentandosi in pubblico con atteggiamenti provocanti e abiti molto succinti. Nel 1992 si ripresenta a Sanremo con il brano È una nanna, ma viene eliminato nel corso della prima serata e inizia il declino della sua parabola.

Si ripresenta nei primi anni Duemila in televisione partecipando a programmi come Music Farm nella prima edizione, condotta da Amadeus. Dopo alcune avventure di minor importanza, nel 2011 lancia un progetto multimediale intitolato Liberi e romantici, che avrebbe dovuto prevedere dodici brani pubblicati direttamente in rete. Di questi vengono però realizzati solo i primi due, le cover di I Believe I Can Fly di R. Kelly e Here I Am di Leona Lewis.

L’anno dopo adotta definitivamente lo pseudonimo di Shalpy, quindi lancia il brano Icon-Man che ottiene un discreto successo. Tuttavia, non riesce a rilanciarsi.

Cosa fa oggi Scialpi?

Il 16 giugno 2020 ha annunciato il ritiro dal mondo della musica, accusando di essere stato lasciato fuori dal ‘giro giusto’. L’annuncio si rivela un bluff e nel mese di novembre torna a far sentire la sua voce con il brano Let It Snow. Nel 2023 ha quindi preso parte come concorrente a Tale e quale show, diventando protagonista anche della Sanremo Edition nel 2024.

Scialpi: la discografia in studio

1983 – Es-tensioni

1984 – Animale

1986 – Scialpi

1987 – Yo soy el amor

1988 – Un morso e via

1990 – Trasparente

1992 – 360 gradi

1994 – XXX

1995 – Spazio 1995

2003 – Spingi, invoca, ali

2011 – Liberi e romantici

La vita privata di Shalpy: marito e figli

Il 13 luglio 2015 ha annunciato di volersi sposare con il compagno Roberto Blasi dopo sei anni di convivenza. I due convolano a nozze a New York e prendono poi parte al programma Pechino, Express.

L’idillio d’amore termina però nel 2016, quando i due decidono di separarsi. La fine di un amore che gli lascia un grande dolore. Dopo un’altra relazione terminata rapidamente, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera del 2023 di essere single: “Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusa, visto che quello per tutta la vita non è andato bene“.

Sai che…

– Shalpy è alto 1 metro e 76.

– Come sta Shalpy? Fisicamente ha vissuto momenti difficili, e ha dichiarato di essere stato costretto a mettersi un pacemaker a causa di problemi cardiaci.

– Nel primo album ha potuto cantare tre brani scritti da Mango.

– Dove abita Scialpi? Dovrebbe vivere a Roma, nella zona tra Vigna Clara e Ponte Milvio.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha recitato nel musical Pianeta Proibito con Chiara Noschese e Giampiero Ingrassia.

– Su Instagram Shalpy ha un account da migliaia di follower.

