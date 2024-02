Chi è Noyz Narcos, il rapper che si ispira ai film horror

Noyz Narcos: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper romano nato nel collettivo Truceklan.

Tra i nomi più importanti della scena hip hop italiana tra mainstream e underground c’è sicuramente Noyz Narcos. Artista molto apprezzato anche da un pubblico piuttosto giovane, è esploso grazie al suo stile molto vicino all’horrorcore, con sonorità che richiamano punk, metal e altra musica ‘suonata’. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera di questo MC.

Chi è Noyz Narcos: biografia e carriera

Emanuele Frasca, vero nome di Noyz Narcos, è nato a Roma il 15 dicembre 1979 sotto il segno del Sagittario. Affascinato dal mondo hip hop fin da piccolo, inizia come writer entrando in diverse crew. I primi freestyle li ha fatti all’interno del gruppo Erreaccanegativo, ma questa esperienza non ha lunga durata. Dopo essere tornato al writing, nel 2000 durante una jam session conosce i rapper Gel, Metal Carter, DJ Kimo e Cole, fondatori del collettivo Truceboys. Inizia subito con loro una collaborazione, culminata nell’album Sangue del 2003 e nella nascita della crew TruceKlan.

Noyz Narcos

Forte di questa esperienza, Noyz dà vita alla sua carriera solista e nel 2005 lancia il primo album, Non dormire, al cui interno sono presenti tanti altri artisti della scena romana.

Una svolta nella carriera del rapper è la pubblicazione nel 2007 dell’album Verano Zombie, in cui sono presenti sonorità molto dure e beat aggressivi, con tanto di assolo nel brano Grand finale. Al suo interno non mancano duetti importanti come quelli con Gué Pequeno e Marracash.

Con il terzo album, Guilty, ammorbidisce leggermente le proprie tematiche e i propri suoni, allontanandosi dall’horrorcore degli inizi. Un’evoluzione che prosegue anche con Monster, quarto disco distribuito dalla Sony. La sua carriera spicca il volo.

Ormai uno degli esponenti di punta dell’hip hop romano, nel 2018 ha lanciato il suo quinto album Enemy, al cui interno figurano nuove collaborazioni importanti come quelle di Salmo, Achille Lauro, Coez e Carl Brave x Franco126, anticipato dal singolo Sinnò me moro:

Cosa fa oggi Noyz Narcos?

Nel gennaio 2022 ha pubblicato il suo sesto album, Virus, l’ennesimo lavoro ricco di collaborazioni importanti e apprezzato sia dal pubblico, dai fan storici, che dalla critica.

Noyz Narcos: la discografia da solista in studio

2005 – Non dormire

2006 – La calda notte (con Chicoria)

2007 – Verano zombie

2010 – Guilty

2013 – Monster

2015 – Localz Only (con Fritz da Cat)

2018 – Enemy

2022 – Virus

La vita privata di Noyz Narcos: fidanzata e figli

Sulla vita privata di Noyz Narcos si sa poco, se non che è fidanzato da diverso tempo con la modella napoletana Ludovica Melisurgo. I due hanno avuto anche una figlia.

Sai che…

– Nel 2013 ha aperto un concerto italiano del leggendario Wu-Tang Clan.

– Nel 2015 è stato arrestato per possesso di droghe leggere.

– Noyz e gli altri rappresentanti del TruceKlan hanno portato sonorità innovative nella scena hip hop italiana, prendendo spunto da album come I Need Drugs di Necro e Illmatic di Nas.

– Dove vive Noyz Narcos? Romano nel sangue, da qualche tempo si è trasferito a Milano con la compagna.

– Le origini di Noyz Narcos sono siciliane, di Modica, ma è cresciuto nel quartiere di Monte Sacro a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio, i suoi guadagni e se fosse già ricco di famiglia.

– Tra le sue influenze italiane ci sono Colle der Fomento e Cor Veleno.

– Non solo rap. Noyz ha più volte dimostrato di amare il punk metal, inserendo in diversi brani assolo di chitarra e basso.

– Uno dei suoi album preferiti è Iron Maiden, l’album di debutto dell’omonimo gruppo.

– Al di fuori della scena rap, tra gli italiani ama Vasco Rossi e… Gabriella Ferri.

– Su Instagram Noyz Narcos ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Noyz Narcos, ecco una playlist presente su Spotify:

