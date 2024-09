Chi sono i Tazenda, il più famoso gruppo sardo

Tazenda: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo sardo famoso per brani come Spunta la luna dal monte.

Tra i gruppi di musica etnica, declinata in chiave pop rock, probabilmente il più famoso in assoluto, e non solo in Sardegna, sono stati e sono ancora oggi i Tazenda. Gruppo formato nel 1988 da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli, si sono fatti apprezzare nel corso della loro carriera per tanti brani cantati in lingua sarda logudorese. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Tazenda: membri e carriera

Direttamente da Coro degli Angeli, gruppo formato nel 1978, nascono nel 1988 i Tazenda, formati da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli. Oggi della formazione originaria rimangono solo Camedda e Marielli, con Nicola Nite a prendere il posto del compianto Parodi, morto nel 2006.

Microfoni

La loro carriera comincia direttamente con un album Tazenda, in grado di presentare immediatamente le caratteristiche tipiche del loro sound, con una mescolanza originale di suoni moderni e suoni tipici della Sardegna, complice l’utilizzo di strumenti come launeddas, tenores e fisarmoniche diatoniche.

Apprezzati fin dall’esordio, raggiungono la fama nazionale nel 1991, quando entrano per la prima volta nel cast del Festival di Sanremo con il brano Disamparados, presentato insieme a Pierangelo Bertoli con il titolo Spunta la luna dal monte. Una canzone apprezzatissima dalla critica, che la premia con la Targa Tenco.

Forti dell’exploit sanremese, pubblicano nello stesso anno l’album Murales, disco che supera le 200mila copie in termini di vendite. L’anno successivo partecipano ancora a Sanremo, stavolta con Pitzinnos in sa gherra, brano scritto con la collaborazione di Fabrizio De André. Stavolta concludono la loro avventura all’ottavo posto.

Negli anni Novanta continua il loro momento d’oro, tra tanti album apprezzati da pubblico e critica, oltre a collaborazioni di primissimo livello con artisti italiani e internazionali, tra cui Gianni Morandi, i Simple Minds, Paula Turci, Eros Ramazzotti, Francesco Renga e anche i Modà.

La prima crepa all’interno della loro storia arriva nel 1997, anno della pubblicazione della loro prima raccolta ufficiale, ultimo album con alla voce Andrea Parodi, che sceglie nello stesso periodo di lasciare il gruppo.

Nonostante l’addio dello storico cantante, Marielli e Camadda decidono di andare avanti come un duo, incidendo l’album Sardinia nel 1998. Il periodo dei Tazenda in formato duo dura fino al 2006, anno del grande ritorno di Parodi. Purtroppo quest’ultimo non riesce a portare avanti a lungo questa reunion. Il 17 ottobre 2006 scompare infatti all’età di 51 anni a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato un anno prima.

Anche stavolta Marielli e Camadda, per cercare di onorare e omaggiare la memoria del loro amico, decidono di andare avanti, ma non come duo, bensì come trio, dando il benvenuto a Beppe Dettori all’interno del gruppo. Con questa nuova formazione i Tazenda vivono una seconda giovinezza, rinfrescando il loro stile e collezionando altre collaborazioni importanti, grazie soprattutto all’album Vida pubblicato nel 2007.

Due anni dopo tornano a Sanremo, come ospiti di Marco Carta in una rivisitazione parzialmente sarda del brano La forza mia. Si tratta di un nuovo ritorno di fama straordinario per il gruppo, che nel 2012 deve fronteggiare però nuove problematiche: l’addio di Dettori per diversità di vedute sulle scelte musicali. Un nuovo scossone che non frena però la carriera leggendaria di una formazione che ha saputo rinascere più volte.

Cosa fanno oggi i Tazenda

Dal 2013 i Tazenda hanno dato il benvenuto a Nicola Nite, cantante originario di Alghero. Con questo nuovo innesto hanno pubblicato diversi singoli e album, ancora una volta collaborando in più occasioni con grandi nomi della musica pop.

Il loro ultimo disco, il primo ufficiale con Nite alla voce, Antìstasis, esce nel 2021. Nel 2024 il gruppo è tornato a far parlare di sé per una questione che però nulla ha a che vedere con la musica. Durante un tour estivo sono stati loro malgrado protagonisti di un tremendo incidente frontale nel cagliaritano. La donna alla guida della vettura che si è scontrata con il loro van ha avuto la peggio nell’impatto, ed è stata portata via in codice rosso dopo l’incidente.

La discografia in studio

1988 – Tazenda

1991 – Murales

1992 – Limba

1995 – Fortza paris

1998 – Sardinia

2005 – ¡¡¡Bum-ba!!!

2007 – Vida

2008 – Madre Terra

2012 – Ottantotto

2021 – Antìstasis

Sai che…

– Il nome dei Tazenda si ispira al romanzo Seconda fondazione di Isaac Asimov. Tazenda è il nome di un pianeta presente nel romanzo.

– Uno dei loro brani più famosi è No potho reposare, una versione rivisitata di un classico (A Diosa) scritto nel 1920 dal compositore Giuseppe Rachel, diventato nel corso del tempo un brano tipico della cultura popolare sarda.

– Su Instagram i Tazenda hanno un account da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Tazenda, ecco una playlist presente su Spotify: