Chi sono i The Rumpled, band finalista del San Marino Song Contest 2025

The Rumpled: la carriera, i membri e tutte le curiosità sulla band di Trento protagonista al San Marino Song Contest.

Non solo cantanti locali. Una band che propone folk rock di stampo irlandese è riuscita a conquistare la finale del San Marino Song Contest 2025. Si tratta dei The Rumpled, gruppo trentino che mescola elementi folk, rock, ska e punk, per un mix cui è impossibile resistere. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i The Rumpled: membri e carriera

Il gruppo dei The Rumpled è formato da Davide Butturini alla chitarra, Michele Muzzurana alla batteria, Luca Tasin al basso, Tommaso Zamboni alla fisarmonica, Patrizia Vaccari al violino e Marco Andrea Micheli alla voce.

Come gruppo si formano negli anni Duemiladieci, arrivando alla pubblicazione di un primo album, Ashes & Wishes, nel 2018. Se la loro musica in studio ottiene inizialmente un discreto successo, è nei live che riescono a conquistare un pubblico di discreta importanza.

Senza fermarsi quasi mai si esibiscono tanto in Italia quanto all’estero, in particolare in molti festival internazionali dedicati alla musica celtica, irlandese e punk. Grazie a una carriera live di un certo livello, finiscono riescono a condividere il palco anche con grandi nomi della musica italiana e internazionale, come i The Mahones, i Modena City Ramblers e addirittura Vasco Rossi.

Per dare una svolta alla loro carriera, in termini di popolarità, provano comunque nel 2025 ad arrivare all’Eurovision Song Contest tramite il concorso indetto da San Marino e, tra la sorpresa generale, conquistano un posto tra i venti finalisti del San Marino Song Contest con il brano You Get Me So High.

Sai che…

– Il loro repertorio è totalmente in lingua inglese, e questo ha permesso loro di ottenere un discreto successo a livello internazionale.

– Si presentano su Instagram con una bio molto originale e allo stesso tempo didascalica: The Rumpled – Rock from Dolomiti.

– Su Instagram i The Rumpled hanno un account da migliaia di follower. Sono attivi con un account anche su TikTok.

