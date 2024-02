Chi è Dario Mangiaracina, l’altra metà de La Rappresentante di Lista

Dario Mangiaracina: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul musicista che ha fondato LA Rappresentante di Lista con Veronica Lucchesi.

Per molti La Rappresentante di Lista altro non è che Veronica Lucchesi, con il suo carisma appariscente e la sua fantastica voce. Le cose però non stanno così. La cantante toscana è infatti accompagnata, o meglio spalleggiata, da un musicista di talento, estro e fantasia che non ha nulla da invidiarle in quanto a leadership: il riferimento è a Dario Mangiaracina. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dario Mangiaracina: biografia e carriera

Dario Mangiaracina è nato a Palermo il 21 marzo 1987 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto nel capoluogo siculo, ha conosciuto Veronica proprio qui, in un paesino della provincia palermitana, nell’ambito di uno spettacolo teatrale che li vedeva entrambi coinvolti. Uniti dalla comune passione, quella per la musica, i due decidono di sfruttare un’alchimia naturalmente venutasi a creare e danno vita a un nuovo progetto musicale. Nasce così La Rappresentante di Lista.

La Rappresentante di Lista

Dopo una breve gavetta iniziale, approdano sul mercato discografico con l’album (Per la) via di casa del 2014, un lavoro che gli permette subito di distinguersi rispetto alla massa. Forti del successo anche del secondo disco, Bu Bu Sud, si consacrano a livello nazionale con Go Go Diva del 2018,

A farli conoscere a un pubblico ancora più ampio è Paolo Sorrentino. Il celebre regista premio Oscar s’innamora infatti della loro musica e decide d’inserire la loro Questo corpo nella serie televisiva The New Pop.

Forti di questa ennesima vetrina, i due arrivano a gareggiare al Festival di Sanremo nel 2021 direttamente tra i Big, con il brano Amare. Sembra un salto eccessivo, ma la loro performance gli permette di farsi apprezzare anche da un pubblico generalista. E il successo è ancora più clamoroso nell’edizione successiva, quelli in cui presentano la hit Ciao ciao, un vero tormentone.

Cosa fa oggi Dario Mangiaracina?

Continua a essere uno dei due membri stabili de La Rappresentante di Lista. Nel 2024 con Veronica è stato annunciato tra gli ospiti della serata delle cover per accompagnare Annalisa in un’attesa versione di Sweet Dreams degli Eurythmics.

La vita privata di Dario Mangiaracina: moglie e figli

Come l’amica Veronica, anche Dario cerca di non far trapelare troppe notizie riguardo la sua vita sentimentale. Sappiamo che i passato i due hanno avuto una relazione, ma che ormai sono solo grandi amici e colleghi affiatati.

Sai che…

– Che lavoro fa Dario Mangiaracina? Ovviamente il musicista.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dove vive Dario Mangiaracina? Sembra sia rimasto nella sua amata Palermo.

– È cresciuto in una famiglia di musicisti. Il nonno Francesco era direttore di un complesso di Castelvetrano, mentre il padre Aido era un bassista di talento, fondatore de Gli Asteroidi, gruppo che ha accompagnato anche i Pooh in alcuni live.

– Non tutti lo sanno, ma Dario è anche un medico. Ha conseguito in passato la laurea in Medicina, ma dopo gli studi ha deciso d’inseguire il suo sogno e la sua passione.

– Su Instagram Dario Mangiaracina ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

