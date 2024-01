Chi è Veronica Lucchesi, la cantante de La Rappresentante di Lista

Veronica Lucchesi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante del gruppo La Rappresentante di Lista, protagonista a Sanremo negli ultimi anni.

La cantante de La Rappresentante di Lista è Veronica Lucchesi. Cantautrice di grande talento e anima del gruppo protagonista a Sanremo nel 2021 e nel 2022, vanta nella propria vita già tantissime esperienze importanti nel mondo della musica e non solo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Veronica Lucchesi: biografia e carriera

Veronica Lucchesi è nata il 17 ottobre 1987 sotto il segno della Bilancia a Pisa. Cresciuta a Viareggio prima di spostarsi in Sicilia, ha conosciuto ben presto Dario Mangiaracina in un paesino vicino Palermo, nell’ambito delle prove di uno spettacolo teatrale. Con lui ha formato quindi il gruppo che l’ha resa famosa, La Rappresentante di Lista.

Veronica Lucchesi della Rappresentante di Lista

Unendo influenze folk, rock e pop, la band è diventata ben presto una realtà particolarmente originale, caratterizzata per una formazione che si evolve continuamente e per un legame strettissimo con il teatro. Dalla loro unione è nato nel 2014 il primo album (per la) Via di casa, un’opera folk dalle influenze balcaniche, con la presenza di due canzoni in tedesco.

Il loro secondo album, Bu Bu Sad, è uscito nel 2015, per poi essere seguito nel 2018 da Go Go Diva, un disco che si distingue per alcune forti prese di posizioni e un invito ai fan a spogliarsi da tutte le conformità. Il loro brano Questo corpo viene scelto per la colonna sonora della serie televisiva di Sorrentino The New Pope:

Cosa fa oggi Veronica Lucchesi?

Veronica ha ormai fatto il grande salto anche nel mainstream. Nel 2021 è stata infatti protagonista con il collega Dario del Festival di Sanremo, presente nel cast dei Big con il brano Amare, e nel 2022, dopo il grande successo, i due sono tornati sul palco dell’Ariston conquistando tutti con il brano Ciao ciao.

Come attrice, dopo il successo nella kermesse, ha recitato nella serie Rai Il cacciatore. Nel 2023 come co-autrice di Lettera 22 dei Cugini di Campagna ha preso parte a Sanremo, e nel 2024 è stata annunciata tra gli ospiti della serata dei duetti, per cantare Sweet Dreams con Annalisa.

La vita privata di Veronica Lucchesi: chi è il fidanzato?

Riguardo la sua vita sentimentale Veronica è estremamente riservata. Anche se tutti pensano sia fidanzata con Dario Mangiaracina, la cantante ha spiegato che tra loro in passato c’è stato qualcosa, ma che attualmente sono solo amici e colleghi.

Sai che…

– La toscana Veronica aveva scelto di trasferirsi a Palermo per seguire un corso di teatro dell’attrice Emma Dante. Una decisione che le ha cambiato la vita.

– Il nome della band nasce in maniera casuale. Per riuscire a votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011, la Lucchesi figurava come rappresentante di lista di un partito. Da qui la scelta sua e di Dario di dare questo nome al proprio gruppo.

– Su Instagram Veronica Lucchesi ha un account ufficiale.

