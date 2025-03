Chi è Paco, cantautore e ballerino finalista al San Marino Song Contest 2025

Paco Zafferani: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul finalista del San Marino Song Contest 2025.

Non solo Gabry Ponte, Luisa Corna o addirittura star internazionali come i King Foo. Tra i finalisti del San Marino Song Contest 2025 trova spazio anche un orgoglio sammarinese, il cantautore e ballerino Paco Zafferani. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paco: biografia e carriera

Paco Zafferani è nato a San Marino il 27 ottobre 1995 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da giovanissimo, inizialmente prova a muovere i primi passi nella scrittura e nella composizione, trasformando la sua passione in qualcosa cui aggrapparsi in un momento non semplice della sua vita personale.

Diventato rapidamente non solo un cantautore, ma anche un attore e un ballerino, terminata la sua formazione e affinato il suo talento con la chitarra, il pianoforte e la produzione musicale, prova a sfondare nel mondo dello spettacolo partecipando allo show Italia’s Got Talent con la Gypsy Academy nel 2019, raggiungendo la finale.

Dopo questo primo grande successo, porta avanti la sua carriera nel mondo della musica e dello spettacolo, pubblicando anche diversi progetti discografici, tra cui Cartoline. La grande occasione della sua carriera arriva però nel 2025, quando riesce a conquistare un posto tra i venti finalisti del San Marino Song Contest con il brano Until the End.

La vita privata di Paco: fidanzata e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzato, sposato, sia single e abbia dei figli. Conosceremo qualcosa in più su di lui in caso di partecipazione all’Eurovision Song Contest come rappresentante del suo paese di origine.

Sai che…

– Ha origini americane, in particolare newyorkesi, da parte di madre. Il padre è invece romano.

– Vive a Torino e proprio qui si è diplomato in musical.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Paco ha un account da migliaia di follower.

