Chi sono i King Foo, la band slovena in finale al San Marino Song Contest

King Foo: i membri, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo sloveno di The Edge of the World.

Dalla Slovenia con furore, con un salto a Londra che ha permesso al gruppo di farsi conoscere a livello internazionale. Questo e molto altro sono i King Foo, gruppo indie rock protagonista sul palco del San Marino Song Contest. Una band pronta a sfidare Tutta l’Italia di Gabry Ponte con un brano totalmente diverso. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i King Foo: membri e carriera

I King Foo sono la cantante Aleksandra Josic, il chitarrista Marko Zorec, il bassista Andrej Hocevar e il batterista Rok Golob. Formatisi in Slovenia, e uniti da una grandissima passione per la musica rock, si sono fatti conoscere inizialmente nel paese balcanico, per poi trasferirsi a Londra alla ricerca del successo a livello internazionale.

Protagonisti su palchi di grande prestigio in tutta Europa, nel corso della loro carriera collaborano con orchestre sinfoniche, perfezionano il loro sound e si fanno apprezzare per la capacità di passare da un rock vecchia scuola a suoni più moderni.

Per imporsi a livello mondiale scelgono quindi di mettersi in gioco nel contesto per scegliere il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest, e riescono ad arrivare fino alla finale con il brano The Edge of the World.

Sai che…

– Le loro influenze spaziano dai grandi dell’hard rock come Led Zeppelin e Deep Purple, a leggende come i Pink Floyd e i Nirvana, passando per gruppi storici come i Toto o i Rage Against the Machine, band più moderne come i The 1975 e anche artisti iconici come Jeff Buckley.

– Nel corso della loro carriera hanno avuto modo di aprire anche alcuni concerti degli Hollywood Vampires, il gruppo di Alice Cooper e Johnny Depp.

– Sui social network i King Foo hanno un account su Instagram, uno su TikTok, un profilo su Facebook, uno su Twitter/X e anche un canale su YouTube.

