Questo e Quello: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo che ha raggiunto le semifinali di Sanremo Giovani.

Per qualcuno potrebbero essere i nuovi 883. Quel che è certo è che, come il vecchio duo di Max Pezzali e Mauro Repetto, anche i Questo e Quello sono uniti da una grande passione per la musica. Quella stessa passione che li ha portati a raggiungere un traguardo importante in una kermesse come Sanremo Giovani e a mettersi in gioco anche al San Marino Song Contest. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Questo e Quello: biografia e carriera

I Questo e Quello sono Francesco Mannella e Stefano D’Angelo, due ragazzi provenienti da Genova. La loro storia parte da un concerto. Si sono conosciuti, infatti, non tra i banchi di scuola, bensì durante un evento dal vivo.

Lo ha raccontato lo stesso Francesco in un’intervista a Radio Babboleo: “Ci siamo conosciuti durante un concerto, Stefano suonava la batteria e io stavo cercando musicisti per un progetto. Il giorno dopo eravamo già in saletta a provare, abbiamo suonato insieme tutta l’estate e da quel momento non ci siamo più separati“.

Pur con poca esperienza alle spalle e con qualche singolo pubblicato nel corso del 2023, si sono quindi presentati all’interno del concorso Sanremo Giovani, e sono riusciti a sorprendere tutti, arrivando fino alle semifinali con il brano Bella balla.

Di questo brano hanno parlato così: “È una canzone nata in cameretta, con un incipit che racconta i conflitti. Poi un viaggio verso la semplicità della bellezza e della verità per andare oltre. Due storie parallele: una relazione in crisi e il tentativo di ribaltare il conflitto in un sentimento positivo, dall’altra parte una storia che non si è concretizzata e il tentativo di mantenere intatto e bello il ricordo della persona amata“.

Nonostante l’apprezzamento da parte del pubblico, non sono riusciti ad arrivare fino alla finale di Sanremo Giovani. Pur avendo mancato il debutto sul palco dell’Ariston, non si sono però dati per vinti e hanno tentato una nuova avventura nel San Marino Song Contest, lo show dedicato al rappresentante di San Marino all’Eurovision.

Con la loro Bella balla, anche in questo caso hanno convinto pubblico e critica, arrivando tra i venti finalisti a giocarsi un posto con artisti del calibro di Gabry Ponte e Pierdavide Carone.

Sai che…

– Sulla loro vita privata non conosciamo alcun tipo di dettaglio.

– Il nome che hanno scelto riflette il loro approccio all’arte: cercano infatti l’armonia dei contrasti, prendendo spunto dalla filosofia di Eraclito. Lo hanno raccontato gli stessi Francesco e Stefano: “Tendiamo sempre a identificarci in una cosa sola, ma spesso non siamo mai così unidirezionali nel nostro pensiero“.

– Su Instagram i Questo e Quello hanno un account da migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Questo e Quello, ecco una playlist presente su Spotify: