Chi è Luisa Corna, la cantante diventata famosa come showgirl

Luisa Corna: la carriera in musica, la vita privata e le curiosità sulla cantante, attrice e showgirl che è stata fidanzata con Alex Britti.

Luisa Corna è una delle cantanti italiane di maggior talento, ma è anche una di quelle che meno è riuscita a sfruttare la sua ottima voce. Nel corso degli anni, infatti, si è resa famosa più come presentatrice, showgirl e attrice che come cantante. Andiamo a riscoprire insieme la sua carriera in musica e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Luisa Corna: biografia e carriera

Luisa Corna è nata a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, il 2 dicembre 1965 sotto il segno del Sagittario. Bella oltre che talentuosa, ha iniziato la propria carriera come modella per marchi importanti come Dolce & Gabbana e Mariella Burani.

Luisa Corna

Non paga di questo ruolo, ha iniziato a studiare recitazione e dizione, e a 18 anni ha provato l’avventura in musica con la Tequila band. Nel 1991 ha preso parte al Festival di Castrocaro e si è messa in mostra con il brano Dove vanno a finire gli amori, che le è valso il secondo posto.

La sua vita artistica s’intreccia con il mondo della televisione quando nel biennio 1997-1998 viene scelta come cantante fissa al programma Domenica in. L’apice della sua carriera da cantante è però la partecipazione al Festival di Sanremo del 2002 in coppia con Fausto Leali con la canzone Ora che ho bisogno di te. I due convincono il pubblico e arrivano quarti alla fine della kermesse.

Dopo il Festival ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, musicali e non. Dal 2002 al 2006 ha presentato il programma Napoli prima e dopo, dedicato alla canzone partenopea. Il suo primo album, Acqua futura, è uscito solo il 31 marzo 2006. Al suo interno spiccano, oltre alla title track scritta da Gatto Panceri, anche L’ultima luna, firmata da Renato Zero, e la cover di St Teresa di Joan Osborne, intitolata Santa vita.

Il suo secondo album, Non si vive in silenzio, esce quattro anni più tardi e presenta un brano, 2 sillabe, suonato da Alex Britti. Inoltre, tra le cover scelte da Luisa spicca stavolta Corri e vai, versione italiana di Run Baby Run di Sheryl Crow.

Ha quindi preso parte nel 2012 a Tale e quale show, interpretando Renato Zero, Mina, Whitney Houston, Liza Minnelli e poi, nel torneo dei campioni, Amii Stewart, Mariah Carey, Rita Pavone e di nuovo Houston.

Cosa fa oggi Luisa Corna?

Nel 2021 ha pubblicato il suo terzo album, Le cose vere e l’anno dopo è stata protagonista di un tour con Annalisa Minetti, Marcello Cirillo e Demo Morselli. Nel 2024 è tornata protagonista a Tale e quale show, in particolare nella Sanremo Edition.

Luisa Corna: la discografia in studio

2006 – Acqua futura

2010 – Non si vive in silenzio

2021 – Le cose vere

La vita privata di Luisa Corna: compagno e figli

Per dieci anni, dal 1993, Luisa è stata fidanzata con l’ex calciatore Aldo Serena. Per un anno ha invece avuto al suo fianco Alex Britti. Il suo attuale compagno è però un carabiniere di 15 anni più giovane di lei, Stefano Giovino. I due sono molto felici insieme si sono sposati il 9 settembre 2023 a Brescia.

Nonostante le molte relazioni importanti, Luisa non ha mai avuto figli, anche se ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con quelli del suo Stefano.

Sai che…

– Luisa Corna è alta 1 metro e 76.

– Ha posato per noti fotografi come Fabrizio Ferri e Helmut Newton.

– Dal 1999 al 2002 è stata ‘valletta’ nella trasmissione calcistica cult di Sandro Piccinini Controcampo.

– Ha doppiato il personaggio di Lola nel cartone animato Shark Tale. Nell’originale la voce è di Angelina Jolie.

– Dove vive Luisa Corna? Dopo aver vissuto per anni a Milano e Roma, si è trasferita a Brindisi per seguire il suo amore.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Anche la sorella di Luisa, Sara Corna, è una cantante.

– Su Instagram Luisa Corna ha un account da migliaia e migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Luisa Corna, ecco una playlist presente su Spotify:

