Tutte le curiosità su Dolcenera, cantante protagonista a Pechino Express 2025

Alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata di Dolcenera, la cantante cresciuta con il mito di De André.

Nata il 16 maggio del 1977 sotto il segno del Toro a Galatina, in provincia di Lecce, e considerata come una delle voci più espressive della musica italiana, Dolcenera è una cantante in grado di coniugare la musica pop, tendenzialmente leggera, a testi profondi e particolarmente emotivi. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dolcenera: biografia e curiosità

Emanuela Trane, meglio conosciuta come Dolcenera, è una bambina prodigio con la grande passione per la musica. Dall’età di sei anni studia pianoforte, poi si dedica al clarinetto e al canto e a soli quattordici anni compone le sue prime canzoni.

La sua è una rapida ascesa verso la notorietà e il successo: vince il Festival di Sanremo (sezione Nuove Proposte) nel 2003 e diventa un’icona della televisione.

Dolcenera: il significato del nome d’arte

Il nome d’arte è stato scelto dalla cantante come omaggio alla famosa e omonima canzone di De André. Ma qual è il significato di Dolcenera? Nella canzone di De André, a differenza di come pensano molti, il nome indica l’acqua, o meglio la terribile alluvione che distrusse Genova nel 1972.

Nella scelta della cantante di prendere questo nome d’arte c’è una passione per il cantautore italiano e una personalità dalle mille sfaccettature, un chiaro-scuro di emozioni e sentimenti.

Quando tutto sembra girare nel verso giusto, l’ex studentessa di ingegneria decide di prendersi una pausa scomparendo di fatto dal mondo dello spettacolo. Ad anni di distanza Dolcenera racconterà di non essere riuscita a gestire la pressione delle telecamere e della notorietà e di essersi rifugiata in sé stessa per riscoprire la sua vena artistica.

La cantante torna più forte ed energica di prima e torna anche nel mondo dello spettacolo come coach di The Voice Of Italy. Dolcenera porta alla vittoria Alice Paba diventando così la prima insegnante donna a vincere il programma, giunto alla sua quarta edizione. Cantante e donna di spettacolo, nel 2016 Dolcenera conquista anche la copertina di Playboy, il noto magazine maschile.

Cosa fa oggi Dolcenera

Reduce dal successo dell’album Anima mundi del 2022 e da due tour teatrali vissuti da protagonista tra il 2023 e il 2024, è tornata in televisione con un programma che nulla a che fare con la musica, Pechino Express.

La discografia in studio

2003 – Sorriso nucleare

2005 – Un mondo perfetto

2006 – Il popolo dei sogni

2009 – Dolcenera nel Paese delle Meraviglie

2011 – Evoluzione della specie

2015 – Le stelle non tremano

2022 – Anima mundi

Dolcenera, biografia e vita privata: fidanzato e figli

Il fidanzato di Dolcenera è Gigi Campanile, suo storico manager. I due hanno vissuto un momento di crisi nel 2005, quando la cantante ha partecipato al reality Music Farm. Qui ha iniziato una breve ma intensa relazione con Francesco Baccini, il quale ha lasciato la sua ragazza in diretta televisiva.

La storia tra i due sembrava destinata a decollare ma al termine della trasmissione sembra che Dolcenera abbia deciso di tornare con Gigi Campanile, considerato come un punto fermo della vita reale. Non a caso il legame tra i due si è rafforzato al punto da portarli a vivere insieme un’avventura straordinaria come quella di Pechino Express nel 2025.

Sai che…

– Nonostante sia una delle cantautrici pop più talentuose e raffinate, a cavallo degli anni Duemila si è divertita a cantare cover di canzoni trap, conquistando sia il pubblico giovane che alcuni colleghi, come Capo Plaza e Lazza.

– Per un puro caso è nata nella stessa città di un’altra grande stella della musica italiana, Alessandra Amoroso.

– A Sanremo Dolcenera ha vinto tra i giovani nel 2003, è arrivata seconda nella categoria Donne nel 2006 il brano Com’è straordinaria la vita, e ha raggiunto il miglior risultato generale tra i Big nel 2012 con il sesto posto, grazie al brano Ci vediamo a casa.

– Vive a Firenze da tanti anni ma ha ammesso di cercare casa a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Dolcenera ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

