Chi è Miriana Conte, la cantante maltese di origine italiana protagonista all’Eurovision

Miriana Conte: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante maltese di origini italiane.

Non solo Lucio Corsi. A Basilea per l’Eurovision Song Contest nel 2025 ci sarà spazio per molta Italia, dalla tanto criticata Espresso macchiato del lettone Tommy Cash al rappresentante di San Marino. Di origini italiane sarà però anche la cantante che porterà il alto il vessillo di Malta, Miriana Conte. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Miriana Conte: biografia e carriera

Miriana Conte è nata il 17 dicembre 2001 sotto il segno del Sagittario. Figlia di un uomo di origine italiana, si appassiona alla musica fin da piccola. Debutta, ancora giovanissima, nel 2016 con il brano Don’t Look Down, con cui partecipa al Malta Eurovision Song Contest, il programma per selezionare il rappresentante dell’arcipelago mediterraneo all’Eurovision Song Contest.

Nonostante l’ultimo posto nella competizione, Miriana non si abbatte e continua a sognare di prendere parte all’Eurovision. L’anno dopo ritenta la fortuna nel contest, stavolta classificandosi dodicesima su sedici concorrenti.

Dopo un’esperienza all’interno di un gruppo, tenta ancora la fortuna come solista, partecipando a X Factor Malta. Stavolta riesce ad arrivare fino alla fase delle Six Chairs, venendo però eliminata dai giudici.

La resilienza è però una delle sue qualità. Anche per questo motivo, continua imperterrita ad andare avanti per la sua strada, tentando nuovamente di partecipare all’Eurovision Song Contest nel 2022 e nel 2024.

Cosa fa oggi Miriana Conte

L’insistenza di Miriana alla fine l’ha portata a ottenere l’onore di rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest. Con il brano Kant ha vinto infatti il contest casalingo, soprattutto grazie al televoto, che le permette di superare tutti i rivali. Sarà lei quindi a rappresentare l’arcipelago a Basilea.

La vita privata di Miriana Conte: fidanzato e figli

Non sappiamo molto sulla sua vita sentimentale. Non è possibile sapere se sia fidanzata o meno, ma probabilmente si scoprirà qualcosa in più su di lei durante i giorni dell’Eurovision.

Sai che…

– Nel 2019 ha fondato il gruppo femminile 4th Line, con cui ha partecipato una prima volta a X Factor, senza fare molta strada.

– Le è stato diagnosticato nel 2023 un disturbo da deficit di attenzione/iperattività.

– Miriana Conte ha avuto un incidente stradale. Il giorno dopo la vittoria del Malta Eurovision Song Contest è stata coinvolta in un sinistro nella città di Żebbuġ. Fortunatamente è uscita illesa dall’impatto.

– Vive ancora a Malta.

– Non sappiamo quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Miriana Conte ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito dai fan.

