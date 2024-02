Chi è Besa, la cantante albanese di Zemrën n’dorë all’Eurovision

Besa Kokëdhima: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante albanese dell’Eurovision 2024.

Splendida voce tra pop e rhythm and blues, senza dimenticare il folklore della sua terra, Besa Kokëdhima è l’artista scelta dall’Albania come rappresentante all’Eurovision Song Contest 2024. Un’artista esperta e matura, pronta a sfruttare la vetrina della kermesse per conquistare altri fan in tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Besa Kokëdhima: biografia e carriera

Besa Kokëdhima, conosciuta più semplicemente con il nome di battesimo, è nata a Fier (la città di Ermal Meta) il 29 maggio 1986 sotto il segno dei Gemelli. Figlia di due matematici e imprenditori originari di Qeparo, si è trasferita con la famiglia ancora bambina a Tirana, la capitale dell’Albania.

Microfono

Appassionata di musica già da bambina, prende molto presto lezioni di pianoforte e, su invito dei suoi stessi insegnanti, molto presto comincia anche a cantare. Nonostante i genitori non siano inizialmente entusiasti della sua scelta di continuare gli studi nel mondo della musica, accettando di mandarla nel Regno Unito per proseguire gli studi superiori a soli 15 anni.

Tornata in patria, comincia la sua carriera musicale prendendo parte come ospite al festival Mikrofoni i Artë, per poi ritornare in gara l’anno successivo, come cantante del gruppo Produkt28. Comincia quindi a lavorare al suo album di debutto, pubblicato nel 2006. Da quel momento in poi la sua carriera procede senza sosta, con discreto successo sia in patria che all’estero.

Dal 2006 al 2012 prende parte a diversi concorsi e festival tra Albania e Macedonia del Nord, ottenendo numerosi premi, senza mai rinunciare alla speranza di riuscire, un giorno, a raggiungere il palco dell’Eurovision Song Contest.

Cosa fa oggi Besa?

Nel 2023 ha partecipato per la terza volta (la prima dopo ben tredici anni di distanza) al Festivali i Këngës, una sorta di Sanremo locale. Con il brano Zemrën n’dorë ha fatto furore e, pur non arrivando sul podio, è stata scelta da una giuria di esperti e dal voto popolare come rappresentante dell’Albania all’Eurovision Song Contest 2024.

Besa: la discografia in studio

2006 – Besa

2011 – Evolution

2016 – X

2013 – Besa për festat

2014 – Ti je festa ime

2019 – Besa Music

2019 – Stubborn

2022 – A·Live·Night

La vita privata di Besa: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia un fidanzato o meno, ma di certo le piace godersi la vita e viaggiare, come dimostrato dai tanti scatti pubblicati sui social.

Sai che…

– Nel 2009 ha provato a partecipare all’Eurovision tramite Selecția Națională, il concorso della Romania, senza riuscire però ad arrivare alla finale.

– Dove vive Besa? Dopo un periodo in Inghilterra dovrebbe essere tornata stabilmente in Albania.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni, ma quel che è certo è in patria è una vera star.

– Su Instagram Besa ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Besa, ecco una playlist presente su Spotify:

