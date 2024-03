Chi è Slash, il chitarrista col cilindro

Alla scoperta di Slash, uno dei chitarristi più famosi al mondo. Dalla passione per le biciclette a quella per le chitarre passando ovviamente per i Guns N’ Roses.

Saul Hudson, meglio noto come Slash (Londra, 23 luglio 1965 sotto il segno del Leone), è considerato come uno dei migliori chitarristi della storia. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello dei Guns N’ Roses, uno dei gruppi rock più apprezzati a livello mondiale. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul chitarrista, un personaggio eclettico in grado di nascondere, sotto il suo proverbiale cilindro, tante curiosità.

Chi è Slash: biografia e carriera

Figlio di un direttore artistico impegnato in ambito musicale e di una stilista afro-americana, Slash è venuto al mondo in Inghilterra ma si trasferisce ancora piccolo in America per motivi di lavoro della madre. Proprio qui inizia a coltivare la sua prima passione, quella per le BMX, le biciclette utilizzate per fare acrobazie. Non era insolito vederlo pedalare in compagnia di Steven Adler, futuro batterista dei Guns, e di Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers.

Slash

L’incontro con la chitarra avvenne relativamente tardi, ossia all’età di quindici anni, quando la nonna gli regalò lo strumento che sarebbe presto diventato la sua ragione di vita. Suona con costanza (anche troppa visto che spesso salta la scuola per esercitarsi), lascia definitivamente gli studi e inizia a lavorare in un’edicola per mantenersi.

Il tutto prima che la sua strada incrociasse quella di Axl Rose e nascessero i Guns N’ Roses. O meglio i Lines N’ Noses, come venivano chiamati dal pubblico che conosceva bene i vizi dei membri del gruppo che abusavano di droghe e alcool.

Pensate che Slash dopo un’overdose si è sottoposto a un intervento al cuore per l’impianto di un mini defibrillatore che stabilizza il suo battito cardiaco. Lo stesso chitarrista avrebbe rivelato che già in età adolescenziale era solito bere un gallone di vodka quando era solo a casa.

Il problema è che un gallone americano corrisponde circa ai nostri tre litri. Il vizio alcolico non sembra essere comunque passato con gli anni. It’s Five O’Clock Somewhere, titolo del primo album degli Slash Snakepit, nasce da episodio che vede per protagonista proprio Slash.

Il chitarrista avrebbe ordinato del whisky in un bar di un aeroporto dove gli sarebbe stato fatto presente che era vietato vendere alcolici prima delle cinque. Indovinate la risposta. Esatto, It’s five o’clock somewhere: da qualche parte (nel mondo) saranno le cinque.

Cosa fa oggi Slash?

Ritenuto uno dei più talentuosi chitarristi della storia del rock, oltre ad aver vissuto un’epoca d’oro con i Guns N’Roses (gruppo con cui si esibisce ancora in lunghi tour mondiali), ha suonato nei primi anni Duemila anche nei Velvet Revolver, con alla voce Scott Weiland degli Stone Temple Pilots.

La sua carriera solista è iniziata invece ufficialmente solo nel 2010, e gli ha regalato grandi soddisfazioni, soprattutto dopo aver unito le forte con Myles Kennedy, cantante degli Alter Bridge, e con il gruppo The Conspirators.

Slash: la discografia in studio da solista

2010 – Slash

2012 – Apocalyptic Love

2014 – World on Fire

2018 – Living the Dream

2022 – 4

2024 – Orgy of the Damned

La vita privata di Slash: moglie e figli

Molte persone erano convinte che il grande amore di Slash fosse Axl Rose. In effetti i due sono stati compagni di avventure e disavventure e hanno avuto a lungo una complicità unica. Ovviamente il legame è di grande amicizia e amore (ma per i Guns N’ Roses).

Slash si è sposato nella prima volta nel 1992 con la modella Renee Suran ma il loro matrimonio è durato solo cinque anni. Pare che per la ragazza non fosse semplice gestire le bizzarrie e i vizi di Slash (e Axl Rose, presenza costante e invadente nella vita del chitarrista).

Alla base del divorzio ci sarebbero state, a quanto sembra, le scappatelle di lui con Perla Ferrar, donna che Slash avrebbe sposato nel 2001. Dalla loro relazione sono nati London e Cash.

Oggi, dopo il secondo divorzio, Slash avrebbe una relazione (non confermata ufficialmente) con Meegan Hodges, prima fiamma del musicista. Si sa, certi amori fanno giri immensi, ma poi…

Sai che…

– Nel 2007 è diventato icona del gioco Guitar Hero III: Legends of Rock.

– A proposito di giochi, è un grande appassionato di Angry Birds.

– I tratti distintivi di Slash sono due: il cilindro e la chitarra. Per quanto riguarda il cappello, leggenda vuole che sia stato rubato dalla vetrina di un negozio e che successivamente sarebbe gli sarebbe stata attaccata una cinta, anche quella rigorosamente rubata.

– La chitarra simbolo di Slash è la Gibson Les Paul. Va però sottolineato come, tra le circa duecento chitarre da lui conservate, non tutte siano delle Gibson.

– Quali sono le origini di Slash? Afroamericane da parte di madre, inglesi-ebraiche da parte di padre.

– Slash si è esibito nella cerimonia degli Oscar 2024 accompagnando con la sua chitarra Ryan Gosling nel brano I’m Just Ken dalla colonna sonora di Barbie.

– Slash è alto 1 metro e 78.

– Dove vive Slash? Ha una casa a Londra, ma a quanto pare si divide tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti.

– Per quanto riguarda i suoi guadagni, il suo patrimonio era stimato alcuni anni fa sui 32 milioni di dollari. Probabilmente nel frattempo è aumentato.

– Su Instagram Slash ha un account ufficiale utilizzato per condividere soprattutto immagini controverse. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Slash, ecco una playlist presente su Spotify:

