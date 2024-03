Quello che non sai su John Legend, uno degli artisti più talentuosi al mondo

John Legend: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e musicista che ha completato l’EGOT.

John Legend è un artista pazzesco. Mai nome d’arte fu più adeguato. Il cantautore e pianista americano è già oggi una vera leggenda della musica pop, soul e r’n’b americana e non solo. Un artista talentuoso e polivalente, capace di completare l’EGOT, lo Slam dello show business statunitense, in giovane età. Un onore che solo pochi, pochissimo possono vantare. Più Legend di così… Ripercorriamo le sue orme alla scoperta di tutte le curiosità sulla sua vita.

Chi è John Legend: biografia e carriera

John Roger Stephens è nato a Springfield, in Ohio, il 28 dicembre 1978 sotto il segno del Capricorno. Talento cristallino fin dalla giovane età, nel 1998, a soli 20 anni, suona già il pianoforte per un singolo di Lauryn Hill. La sua carriera inizia soprattutto da comprimario, lavorando dietro le quinte per grandi artisti come Janet Jackson, Kanye West e Alicia Keys.

John Legend

La collaborazione con West è una delle più fruttuose. I due lavorano insieme su The College Dropout, un successo da oltre 2 milioni di copie. È proprio il rapper e produttore ad aiutarlo nella stesura del suo primo disco solista, Get Lifted, pubblicato sul finire del 2004, prima pietra di una carriera ricca di soddisfazioni.

Il secondo album arriva nel 2006. Si tratta di Once Again, trascinato da un singolo molto acclamato come Save Room. Due anni dopo è il turno di Evolver, mentre il quarto disco, Love in the Future, esce solo nel settembre del 2013.

Ormai nome importante nel panorama soul e r’n’b americano, collabora a numerose colonne sonore, tra cui quella di Selma – La strada per la libertà, premiata ai Golden Globe 2015 come Miglior colonna sonora originale. Il brano Glory, presente all’interno dello stesso film, vince anche il premio Oscar come Miglior canzone originale. Nel 2016 pubblica il quinto album Darkness and Light, mentre nel 2018 ha lanciato il suo primo disco di Natale, A Legendary Christmas.

Cosa fa oggi John Legend?

Continua con successo nella sua carriera, e nel 2022 ha pubblicato un nuovo album di inediti, Legend. Un disco che ha confermato il suo talento e le sue qualità difficilmente raggiungibili nel panorama musicale americano.

John Legend: la discografia in studio

2004 – Get Lifted

2006 – Once Again

2008 – Evolver

2010 – Wake Up! con The Roots

2013 – Love in the Future

2016 – Darkness and Light

2018 – A Legendary Christmas

2020 – Bigger Love

2022 – Legend

La vita privata di John Legend: moglie e figli

L’artista americano è un uomo romantico e alquanto all’antica. Si è sposato con la modella Christine Teigen solo dopo 6 anni di fidanzamento. Il matrimonio si è tenuto il 14 settembre 2013 in Italia, con una cerimonia privata e intima sul Lago di Como, di cui è rimasta testimonianza in alcune immagini presenti nel video di All of Me.

Christine e John Legend hanno due figli. La prima, Luna Simone, è nata il 14 aprile 2016. Il secondogenito, Miles Theodore, è invece nato il 17 maggio 2018. Nel 2020 hanno perso Jack, il loro terzo figlio, a causa di un aborto spontaneo. Nonostante il dolore, John e la moglie sono riusciti ad andare oltre, e il 13 gennaio 2023 hanno dato alla luce la loro seconda femmina, Etsi Maxine. A fine giugno è invece venuto al mondo Wren Alexander, tramite madre surrogata.

Sai che…

– John è nipote di un pastore, e questo lo ha aiutato ad avvicinarsi al mondo della musica da bambino, cantando e suonando in una chiesa.

– Ha scelto il nome d’arte di John Legend dopo aver conosciuto Kanye West.

– Il 30 marzo 2008 si è esibito nel corso di WrestleMania XXIV, il più importante show annuale della World Wrestling Entertainment, cantando America the Beautiful.

– Nel 2011 ha collaborato con Tiziano Ferro nel brano Karma, presente nell’album L’amore è una cosa semplice del noto cantautore di Latina.

– Ha vinto un Oscar, un Tony Award, dieci Grammy e un Emmy nel 2018, diventando il secondo più giovane artista a completare l’EGOT, il Grande Slam del mondo dello show business americano, ovvero il trionfo nei quattro principali premi americani. Un onore che solo altri quindici artisti sono riusciti a raggiungere, tra cui Audrey Hepburn, Mel Brooks e Whoopi Goldberg.

– John Legend è alto 1 metro e 75.

– Dove vive John Legend? Con la famiglia abita in una splendida villa di Beverly Hills.

– Non conosciamo a quanto ammonti il suo patrimonio e quali siano i suoi guadagni attuali.

– Nel 2019 è stato nominato uomo più sexy del mondo.

– Su Instagram John Legend è presente con un account da milioni di follower. Anche su TikTok John ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le miglior canzoni di John Legend, ecco una playlist presente su Spotify:

