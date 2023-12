Raiz: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante degli Almamegretta che ha recitato anche in Mare fuori.

La grande musica napoletana negli anni Novanta ha vissuto sull’onda lunga del fenomeno delle posse, ma anche sull’esplosione della passione di un reggae molto legato al territorio, come quello proposto dagli Almamegretta. Un gruppo storico guidato dalla voce di un cantautore di grande talento: Raiz. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo grande artista che abbiamo potuto ammirare sul piccolo schermo anche in serie come Mare fuori.

Chi è Raiz: biografia e carriera

Gennaro Della Volpe, questo il vero nome di Raiz, è nato a Napoli il 22 aprile 1967 sotto il segno del Toro. Cresciuto con la grande passione per la musica, a 7 anni si trasferisce con la famiglia in provincia di Milano, per poi fare ritorno a Napoli all’età di 13 anni.

Raiz

La sua carriera trova una piccola svolta quando, negli anni Novanta, diventa la voce degli Almamegretta, gruppo fondato da Gennaro T. Il loro debutto con l’album Anima migrante avviene nel 1993, ma il successo arriva solo con il successivo Sanacore del 1995.

Dal 2001 Raiz inizia a occuparsi anche di progetti esterni al gruppo, collaborando con molti artisti a livello internazionale. Dà così vita anche a un percorso solista non fortunatissima a livello di numeri, ma ricca di soddisfazioni. Tornato stabilmente nel gruppo nel 2013, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo e pubblica nello stesso anno un nuovo album della band, il primo dopo dodici anni di silenzio.

Cosa fa oggi Raiz

Il suo nome è tornato a circolare anche a livello mainstream grazie alla partecipazione alla serie televisiva Rai Mare fuori. Nel 2023 Raiz canta poi Sergio Bruni, rileggendo alcuni dei classici del repertorio di una colonna della musica partenopea.

La vita privata di Raiz: moglie e figli

Molto riservato sulla sua vita sentimentale, Gennaro ha una figlia, Lea, nata dall’amore condiviso con la moglie Daniela Shualy, donna di origine italo-ebraiche. Non a caso, si è anche lui convertito all’ebraismo dopo l’incontro con la donna della sua vita (ma lo stesso Raiz ha antenati ebrei).

Sai che…

– Il nome degli Almamegretta deriva da una precedente band formata dal fondatore Gennaro Tesone.

– Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele, Stewart Copeland, Planet Funk, Roy Paci, Teresa De Sio e altri ancora.

– Con la famiglia viveva a Soccavo da bambino. Il padre, Bruno, era un operaio, la madre, Anna, una sarta. Tornato a Napoli durante l’adolescenza, si è stabilito nel quartiere Ponticelli.

– Dove vive Raiz? Dal 1997 si è trasferito a Roma, ma fa la spola con la famiglia tra la Capitale e Tel Aviv, dove la consorte ha una splendida casa di famiglia affacciata sul mare.

– Segue il calcio ed è tifoso del Napoli.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Come attore ha recitato in Cuore scatenato di Gianluca Sodaro, Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Passione di John Turturro, Ammore e malavita dei Manetti Bros e anche nella serie televisiva Mare fuori.

– Su Instagram Raiz ha un account da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Raiz, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM