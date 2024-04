Chi è Nesli, il cantautore fratello di Fabri Fibra

Le curiosità su Nesli: carriera, vita privata e rapporto con il fratello maggiore, Fabri Fibra.

Nesli è un rapper e cantautore conosciuto da molti come fratello minore di Fabri Fibra. L’artista ha saputo nel corso degli anni staccarsi da questa scomoda etichetta per costruirsi un suo stile e un suo percorso, decisamente diverso rispetto a quello del rapper di Mr. Simpatia. Scopriamo insieme qualcosa sulla sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita.

Chi è Nesli: biografia e carriera

Francesco Tarducci è nato a Senigallia, in provincia di Ancona, il 29 dicembre 1980 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto insieme ai fratelli più grandi, Fabrizio (il rapper Fabri Fibra) e Federica, viene sconvolto nel 1996 da un incidente: giocando con una pistola, spara per sbaglio a un suo amico, riducendolo in fin di vita. Il ragazzo fortunatamente riesce a riprendersi, ma l’episodio segna la vita del giovane Francesco.

Nesli

Appassionato di musica rap, inizia la propria carriera seguendo le orme del fratello maggiore. Sceglie uno pseudonimo, Nesly Rice, e decide di imitare lo stile di Fibra in tutto, tranne che nel flow, più riflessivo. La prima soddisfazione a livello nazionale è la presenza nel brano Da me dei Sottotono, duo importante della scena hip hop italiana.

Dopo tante collaborazioni, arriva il suo primo album solista nel 2003: s’intitola Ego, e lo allontana dal rap di quegli anni per la decisione di utilizzare musiche suonate dal vivo e non campionamenti. L’album riscuote critiche sia positive che negative, come è ovvio per un prodotto così innovativo (a suo modo). L’anno dopo il rapper debutta come produttore e pubblica il suo secondo album, Home.

Il terzo album vede la luce nel 2007 con il titolo Le verità nascoste, pubblicato da una major, la Universal. Nel frattempo Nesli si dedica anche alla produzione di molte canzoni del fratello Fibra, aiutandolo nel suo successo a livello commerciale. Dopo una serie di collaborazioni e un altro paio di album dal discreto successo, nel 2012 Nesli pubblica Neslivin Vol. 3 – Voglio, dando una svolta alla propria carriera: abbandona il rap per dedicarsi al pop. Un cambiamento che paga: il disco debutta al primo posto, grazie anche al successo di brani come Ti sposerò.

Nel 2015 Nesli partecipa alla 65ª edizione del Festival di Sanremo, cantando il brano Buona fortuna amore. Torna sul palco dell’Ariston due anni dopo, cantando Do retta a te in coppia con Alice Paba. Il 2018 è l’anno del suo ritorno ai grandi successi radiofonici, grazie al brano Immagini, dedicato al tema del bullismo, e la hit estiva Viva la vita, che anticipano l’album Vengo in pace, uscito nel marzo 2019 e seguito da un atteso tour.

Di seguito il video de La fine di Nesli, considerato da molti il suo brano migliore:

Cosa fa oggi Nesli?

Dopo un periodo di silenzio, è tornato a farsi sentire nel mondo della musica con l’undicesimo album della sua carriera, l’album Nesliving Vol IV – Il seme cattivo, pubblicato nel 2023 e presentato come l’ultimo disco della sua carriera, visto che da quel momento in poi ha deciso di dedicarsi solo alla carriera di autore.

Nesli: la discografia in studio

2003 – Ego

2004 – Home

2007 – Le verità nascoste

2009 – Nesliving Vol. 1

2009 – Fragile – Nesliving Vol. 2

2010 – L’amore è qui

2012 – Nesliving Vol. 3 – Voglio

2015 – Andrà tutto bene

2016 – Kill Karma

2019 – Vengo in pace

2023 – Nesliving Vol. 4 – Il seme cattivo

Nesli: le frasi migliori

Come ogni rapper che si rispetti, anche Nesli ha mostrato nella sua carriera di saper scrivere bene. Rispetto ad altri colleghi, il cantante di Senigallia è meno diretto, più introspettivo e capace di mettere in versi una sensibilità piuttosto spiccata. Ecco alcune delle sue frasi migliori:

– “Le cose che sono preziose restano nascoste agli occhi di chi ha smesso di cercare le risposte” (da Eccomi qua);

– “Il tempo non contarlo, non guardarti indietro mai, non farlo, conta solamente dove vuoi arrivare, tutto il resto lascialo stare” (da Strano italiano);

– “Questa non è la verità, questa non è una via, non ascoltare chi ti dice di buttarti via” (da Nesli Park);

– “Ti prego credimi, qui non è facile. Padre, perdonami se sono al limite, se sono fragile di fronte all’evidenza, se resto immobile al punto di partenza” (da Un posto all’inferno);

– “Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani, per ri-iniziare, per stravolgere tutti i piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole” (da La fine);

– “Non posso eliminare il dolore che ti aspetta, ma posso garantirti che tutto passa in fretta” (da Francesco).

La vita privata di Nesli: fidanzata e figli

Sulla vita privata di Nesli non si conoscono molti dettagli. Il cantante è infatti molto riservato, e prova a mantenere intatta la propria privacy. Non sappiamo chi sia la fidanzata di Nesli, anche se in passato si è vociferato di un suo rapporto con Emma Marrone, mai confermato dai due artisti.

Si conoscono invece molti più dettagli sul suo rapporto con Fabri Fibra, piuttosto difficile negli ultimi dieci anni. Nesli e Fibra si sono infatti allontanati dopo che quest’ultimo ha trovato il successo, anche grazie alla produzione del fratello minore. In diverse interviste i due rapper se le sono mandate a dire, con Nesli che ha accusato il fratellone scrivere cattiverie gratuite e di non guardare la vita con positività, e Fibra che dal canto suo ha snobbato il talento del fratellino bollandolo come un rapper di ‘serie C’.

Sai che…

– È alto 1 metro e 78.

– Il brano La fine è ritenuto da molti il migliore del cantautore. Non ha caso è stato reinterpretato anche da Tiziano Ferro nel suo album L’amore è una cosa semplice del 2011.

– Nel 2017 ha partecipato a MasterChef Italia, arrivando fino alla finale.

– Perché Nesli si chiama così? Secondo la versione più comune, il suo nome d’arte sarebbe una rielaborazione della parola Lines (nota marca di pannolini), soprannome che il fratello Fabrizio gli affibbiava da piccolo per prenderlo in giro.

– Cosa canta Nesli? Canzoni di vario genere e su vari argomenti: basti ascoltare per farsi un’idea brani come La fine, Immagini, Ti sposerò e Un altro giorno.

– Dove vive Nesli? Sembra abbia scelto di abitare a Milano, ma quando può torna nella sua Senigallia.

– Non conosciamo dettagli sul suo patrimonio e sui suoi guadagni.

– Su Instagram Nesli ha un account ufficiale da oltre migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nesli, ecco una playlist presente su Spotify:

