Tutto su Ellie Goulding, celebre popstar britannica

Alla scoperta di Ellie Goulding, una delle popstar inglesi più amate degli anni Duemila: ecco la sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Talentuosa e amata interprete di molte hit di questi ultimi anni, Ellie Goulding ha saputo farsi apprezzare per una vocalità fuori dal comune e per una tendenza a sfornare canzoni semplici e orecchiabili. Scopriamo insieme alcune curiosità su quest’artista ancora giovane, ritenuta da alcuni l’erede naturale di Dolly Parton per via della voce calda ed espressiva. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ellie Goulding: biografia e carriera

Elena Jane Goulding è nata il 30 dicembre 1986 a Hereford, in Inghilterra, sotto il segno del Capricorno. A nove anni inizia a suonare il clarinetto, a quattordici si dedica alla chitarra e l’anno dopo scrive le sue prime canzoni. Avvicinatasi alla musica elettronica negli anni dell’Università, sceglie di abbandonare gli studi per dedicarsi alla carriera artistica dopo aver ottenuto successo in uno showcase di Sarah Stennett.

Ellie Goulding

Nel 2009 firma il suo primo contratto discografico e nel 2010 debutta con l’album Lights, che ottiene un buon successo. Viene notata da Katy Perry, che la sceglie come opener per il suo tour, al posto di Jessie J, infortunatasi in precedenza a un piede.

Ormai famosa in tutto il mondo, partecipa alla colonna sonora di Breaking Dawn – Parte 2, film della saga di Twilight, e alla colonna sonora di Hunger Games: La ragazza di fuoco. Nel 2013 viene scelta come apertura dei concerti estivi di Bruno Mars. Nello stesso luglio lancia il singolo Burn, primo brano a raggiungere il top della classifica britannica e italiana.

La sua hit da cinema più famosa è però Love Me Like You Do, principale canzone della colonna sonora di Cinquanta sfumature di grigio. Nel 2015 pubblica il suo terzo album, Delirium, che viene accompagnato da un tour mondiale di grande successo.

Sempre sulla cresta dell’onda, nel 2018 ha partecipato a collaborazioni di prestigio, come quella con Dua Lipa.

Cosa fa oggi Ellie Goulding?

Se il suo successo è scemato sul finire degli anni Duemiladieci, Ellie è tornata a farsi sentire durante la pandemia, presentando diversi progetti interessanti, tra cui l’album Brightest Blue, seguito nel 2023 da Higher Than Heaven, disco presentato anche in tour in giro per il mondo.

Ellie Goulding: la discografia in studio

2010 – Lights

2012 – Halcyon

2015 – Delirium

2020 – Brightest Blue

2023 – Higher Than Heaven

La vita privata di Ellie Goulding: marito e figli

Chi è il fidanzato di Ellie Goulding? Si chiama Caspar Jopling, è più piccolo di lei di cinque anni ed è un esperto d’arte. I due si sono conosciuti grazie alle frequentazioni della casa reale (in passato di era vociferato di una liaison tra Ellie e il principe Harry).

La cantante e Caspar si sono fidanzati ufficialmente nel 2018, annunciandolo nel modo più tradizionale possibile: “L’impegno è annunciato tra Caspar, figlio di Hon Nicholas Jopling dello Yorkshire e Mrs Mayne Warde-Aldam dello Yorkshire, ed Elena, figlia del signor Arthur Goulding dell’Hertfordshire e Mrs Tracey Sumner delle West Midlands“.

E il matrimonio è avvenuto poco dopo, il 1° settembre 2019, davanti a diversi membri della famiglia reale britannica e a star del calibro di Katy Perry e Orlando Bloom. Dalla loro unione è nato nel 2021 il primo figlio della splendida cantante, Arthur Ever Winter. Nonostante l’amore che li ha uniti insieme a lungo, Ellie e Caspar hanno deciso di separare le proprie strade il 23 febbraio 2024.

Sai che…

– È alta 1 metro e 65.

– La giovane artista ha un’estensione vocale di tre ottave e mezzo e possiede un vibrato naturale. Non ha mai ricevuto lezioni di canto, solo di respirazione.

– Tra i suoi modelli ci sono Joni Mitchell, Björk ma anche Amy Winehouse, Katy Perry, Lady Gaga, la sua amica Taylor Swift e rapper come Kanye West e Drake.

– È ha un fratello e due sorelle.

– I genitori si sono lasciati quando aveva cinque anni. È cresciuta con il compagno della madre, un uomo di professione camionista.

– È vegana.

– Cosa accomuna Ellie Goulding a Calvin Harris? La cantante inglese ha collaborato con il deejay nel brano Outside, contenuto nel suo album Motion.

– Dove vive Ellie Goulding? Con tutta probabilità abita ancora nella sua amata Inghilterra.

– Non conosciamo dettagli sul suo patrimonio e i suoi guadagni, ma sappiamo che è sicuramente una delle cantanti inglesi più ricche della sua generazione.

– Su Instagram Ellie Goulding ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok Ellie ha un account personale da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ellie Goulding, ecco una playlist presente su Spotify:

