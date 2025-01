Toquinho: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista e cantautore brasiliano.

Tra gli alfieri della musica brasiliana di qualità in tutto il mondo, oltre ai vari João Gilberto e Tom Jobim, c’è anche Toquinho, un chitarrista e cantautore brasiliano che in Italia è diventato famoso soprattutto per le collaborazioni con Ornella Vanoni. Un grande nome riportato sul palco dell’Ariston dalla più brasiliana delle nostre popstar, Gaia. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Toquinho: biografia e carriera

Antonio Pecci Filho, questo il vero nome di Toquinho, è nato a San Paolo, in Brasile, il 6 luglio 1946 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, cresce ascoltando i lavori di artisti come il pianista Johnny Alf, oltre ai grandi nomi della bossa nova, da Gilberto a Jobim, passando per Vinicius de Moraes, Ronaldo Boscoli e molti altri.

Sotto la guida di Paulinho Nogueira, un virtuoso dello strumento, impara a suonare la chitarra e non ancora ventenne decide di diventare un musicista professionista. A metà anni Sessanta fa il suo esordio come compositore scrivendo il brano Lua Cheia.

Entrato nel circuito artistico e intellettuale dei grandi nomi musicali di Rio de Janeiro, arriva a una svolta nel 1969, anno in cui stringe amicizia con Vinicius de Moraes e con lui dà vita a un sodalizio artistico lungo e fortunato.

Durante gli anni Settanta è costretto ad allontanarsi dal Brasile a causa di un colpo di Stato militare che ne avrebbe limitato la libertà di espressione. Approdato in Italia, ha modo di lavorare con alcuni dei più grandi nomi della nostra musica, tra cui Sergio Endrigo e Sergio Bardotti, ma anche Ornella Vanoni, diventata un vero e proprio punto di riferimento per lui e altri grandi artisti brasiliani.

A consacrarlo a livello mainstream in Italia è l’album Acquarello del 1983, acclamato da pubblico e critica sia nel nostro paese che in Sudamerica. Pochi anni dopo, nel 1990, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo cantando in portoghese il brano Ringrazio Dio presentato da Paola Turci.

Cosa fa oggi Toquinho

A distanza di tanti anni dalla sua prima volta sul palco dell’Ariston, nel 2025 è stato chiamato da Gaia per la serata dei duetti del Festival di Sanremo, per interpretare La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni.

La vita privata di Toquinho: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Toquinho. Dovrebbe comunque essere stato sposato in passato, seppur separato da diversi anni. Da questa relazione dovrebbero essere nati due figli, ma non abbiamo molte informazioni al riguardo.

Sai che…

– Ha origini italiane. Il nonno paterno era nativo di Toro, in Molise, la nonna paterna calabrese. I nonni materni invece erano originari di Mantova.

– Il suo nome d’arte gli è stato dato dalla madre, rimasta colpita dopo averlo visto accennare dei passi di danza. In precedenza era soprannominato Toninho.

– Nell’album Aquarela ha inciso una cover in portoghese di Tutta n’ata storia di Pino Daniele.

– In Italia ha lavorato in tour con artisti come Fred Bongusto e Grazia Di Michele in anni più recenti.

– Non sappiamo dove abiti e quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Toquinho ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

