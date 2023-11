Alla scoperta di Ornella Vanoni, la ragazza che sognava di diventare estetista. Dall’incontro con Giorgio Strehler a quello con Gino Paoli.

Nata il 22 settembre del 1934 sotto il segno della Vergine, Ornella Vanoni è una delle icone della musica italiana. La cantante calca i palcoscenici più prestigiosi ormai dal 1956 e ancora nel 2018 è stata in grado di portare a Sanremo una canzone prestigiosa come Imparare ad amarsi. Andiamo alla scoperta di qualche curiosità sulla carriera e sulla vita privata della cantante.

Chi è Ornella Vanoni: biografia e carriera

In pochi sanno che la giovane Ornella Vanoni sognava di fare l’estetista. Avrebbe cambiato radicalmente i suoi piani quando, durante il suo primo anno di recitazione, si innamorò di Giorgio Strehler, suo insegnante.

La relazione sarebbe finita, come rivelato dalla cantante, per la dipendenza da cocaina di Strehler. Sarebbe stato comunque proprio Giorgio a spingerla a cantare nel corso degli intervalli dei suoi spettacoli teatrali, avviando di fatto la carriera di Ornella Vanoni.

La svolta arriverà negli anni Sessanta dopo l’incontro con Gino Paoli: tra i due nasce un rapporto sentimentale profondissimo e una collaborazione artistica che porterà la cantante alla ribalta sulla scena musicale italiana.

Divenuta ormai un’icona dello spettacolo italiano, la cantante e attrice sfida gli umori e le tradizioni dell’epoca posando nuda. Ornella Vanoni posa per la versione italiana di Playboy creando anche un certo scalpore.

Dopo aver raggiunto il successo, negli anni del connubio con Paoli, con il classico Senza fine, negli anni Sessanta Ornella partecipa più volte a Sanremo, ottenendo anche una seconda posizione nel 1966 con il brano Io ti darò di più e nel 1968 con Casa bianca.

Gli anni della sua consacrazione definitiva sono però i Settanta, quelli in cui trova il successo con canzoni come L’appuntamento, diventa la voce della musica brasiliana nel nostro paese e si regala collaborazioni di grande prestigio come quella con i New Trolls e con il paroliere Sergio Bardotti.

Negli anni Ottanta decide di mettersi per la prima volta alla prova anche come autrice, si dedica al jazz e colleziona altre collaborazioni di prestigio, diventando a tutti gli effetti una delle grandi signore della musica italiana nel mondo e anche un amatissimo personaggio televisivo fino agli anni Duemilaventi.

Ornella Vanoni: ultime notizie

Cosa fa oggi Ornella Vanoni? Nonostante abbia superato di molto le 80 primavere, continua a essere una delle cantanti più apprezzate dagli italiani, e ogni volta che sale su un palco le emozioni sono assicurate. Nel 2021 è stata tra l’altro tra le regine dell’estate grazie alla hit Toy boy con Colapesce e Dimartino.

Nello stesso anno dà alle stampe Unica, nuovo album per celebrare il sessantennale della sua carriera. Torna quindi protagonista alla Mostra del cinema di Venezia con il film documentario Senza fine, dedicato alla sua straordinaria vita, diretto da Elisa Fuksas e con la partecipazione di grandi nomi della musica italiana come Paolo Fresu, Samuele Bersani e Vinicio Capossela.

A causa di una caduta, nell’ottobre del 2022 si rompe un femore ed è costretta a rinviare il suo ennesimo tour. Ma Ornella è inarrestabile, e nel 2023 si ripresenta ancora una volta come ospite a Sanremo, commuovendo tutti i presenti. Diventa inoltre, in autunno, ospite fissa di Che tempo che fa.

Ornella Vanoni: la discografia in studio

1961 – Ornella Vanoni

1963 – Le canzoni di Ornella Vanoni

1965 – Caldo

1966 – Ornella

1967 – Ornella Vanoni

1968 – Ai miei amici cantautori

1969 – Io sì – Ai miei amici cantautori n.2

1972 – Un gioco senza età

1973 – Ornella Vanoni e altre storie

1973 – Dettagli

1974 – Quei giorni insieme a te

1974 – A un certo punto…

1974 – La voglia di sognare

1975 – Uomo mio bambino mio

1976 – La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria

1976 – Amori miei

1976 – Più

1977 – Io dentro

1977 – Io fuori

1978 – Vanoni

1980 – Ricetta di donna

1981 – Duemilatrecentouno parole

1983 – Uomini

1986 – Ornella &…

1987 – O

1989 – Il giro del mio mondo

1990 – Quante storie

1992 – Stella nascente

1995 – Sheherazade

1997 – Argilla

2001 – Un panino una birra e poi…

2001 – E poi… la tua bocca da baciare

2002 – Sogni proibiti – Ornella e le canzoni di Bacharach

2003 – Noi, le donne noi

2004 – Ti ricordi? No non mi ricordo

2007 – Una bellissima ragazza

2008 – Più di me

2009 – Più di te

2013 – Meticci (Io mi fermo qui)

2018 – Un pugno di stelle

2021 – Unica

La vita privata di Ornella Vanoni: Gino Paoli l’amore controverso di una vita

La cantante è stata per anni legata sentimentalmente a Gino Paoli. Ornella incontra il noto cantautore nel 1960, anno in cui è iniziata la lunga e travagliata storia di amore. Dalla relazione tra i due sarebbe nato anche un bambino, perso a causa dell’aborto avuto dalla donna. Già in precedenza Ornella Vanoni aveva abortito, ma spontaneamente. Padre del bambino era un ragazzo svizzero che non voleva il figlio. Lei accettò suo malgrado e decise di interrompere la gravidanza.

Ai microfoni di Vanity Fair Ornella ha parlato a cuore aperto della sua storia con Gino Paoli: “In amore sono stata spesso delusa, ma forse ho deluso anche io. La storia con Gino Paoli è stata un casino, un amore molto travagliato e forse ho amato Paoli così tanto proprio per questo. Non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più“. E sarà per questo che più volte ha dichiarato di essere stufa degli uomini…

Nello stesso 1960 la cantante sposa Lucio Ardenzi, dalla cui relazione nascerà il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi. A distanza di anni l’artista ha ammesso di aver commesso un errore: il rapporto con il noto impresario teatrale sarebbe infatti naufragato dopo pochi anni per il grande amore che la Vanoni provava proprio per Gino Paoli. “Non mi sarei dovuta presentare all’altare il giorno del matrimonio, sarei stata più corretta“, ha dichiarato a distanza di anni la cantante.

Negli anni Novanta viene attribuita alla Vanoni una storia con Vittorio Usigli, un avvocato veneziano che conquisterà le luci della ribalta per la sua collaborazione con Silvio Berlusconi, con il quale avrebbe riorganizzato Forza Italia.

Anche a causa delle sue controverse relazioni amorose Ornella, arrivata presto a confrontarsi con le dinamiche complesse del mondo dello spettacolo, ha dovuto fare spesso i conti con crisi depressive che l’hanno costretta ad allontanarsi dalla luce dei riflettori.

Sai che…

– Ornella è figlia di un noto industriale farmaceutico.

– Da ragazza ha studiato dalle suore Orsoline e ha frequentato diversi collegi in giro per l’Europa, dalla Francia all’Inghilterra.

– Qual è il vero nome di Ornella Vanoni? Semplicemente… Ornella Vanoni.

– Che cosa fa il figlio di Ornella Vanoni? Non lo sappiamo. Non ha mai voluto entrare nel mondo dello spettacolo, non ha mai rilasciato interviste e non ha nemmeno account social.

– Come è soprannominata Ornella Vanoni? La signora della canzone italiana.

– Dove vive Ornella Vanoni? Nonostante sia innamorata di Venezia, vive in uno splendido appartamento a Milano, nel quartiere Brera.

– Non si conoscono i suoi guadagni, ma non molto tempo fa Ornella aveva annunciato che il suo patrimonio era esaurito in quanto non è mai stata aiutata a gestire i soldi ricevuti.

– Qual è la malattia della cantante milanese? Ornella ha sofferto di depressioni, un insidioso male che ha sconfitto per ben tre volte. Nel 2020 ha avuto anche il Covid, superato brillantemente.

– Oggi Ornella Vanoni è ancora un personaggio amatissimo, e lo dimostra anche il seguito che ha su Instagram il suo account ufficiale. Su TikTok ha invece molti profili a lei dedicati, ma nessun vero account.

