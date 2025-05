Chi era Rick Derringer, leggendario chitarrista e produttore americano

Rick Derringer: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul leggendario artista di Real American.

Uno degli artisti che maggiormente hanno impresso il proprio nome nell’industria musicale americana tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta è stato sicuramente Rick Derringer. Un musicista famoso, anche al di là del mondo della musica, per aver composto Real American, la canzone simbolo di Hulk Hogan, uno dei wrestler più conosciuti di sempre. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Rick Derringer: biografia e carriera

Richard Zehringer, questo il vero nome di Rick Derringer, nacque a Fort Recovery, nello Stato dell’Ohio, il 5 agosto 1947 sotto il segno del Leone. Figlio di John Otto e Janice Lavine, divenne appassionato di musica grazie alle collezioni di dischi dei genitori, ma anche all’influenza dello zio Jim Thornburg, chitarrista e cantante molto apprezzato in Ohio.

Chitarra Stratocaster – notiziemusica.it

Trasferitosi a Union City, in Indiana, formò qui la sua prima band, i McCoys, all’età di 18 anni. Con questa formazione registrò il brano Hang On Sloopy, il suo primo vero successo, nel 1965, in piena epopea della cosiddetta British Invasion.

Grazie anche a questo primo exploit, entrò in contatto con i fratelli Winter, Johnny ed Edgar, diventando uno dei loro principali collaboratori. Negli anni Settanta diede il via anche a una carriera solista di discreto successo, in grado di raggiungere l’apice con Rock ‘n’ Roll, Hoochie Koo, ancora oggi considerata un classico della musica americana.

Il brano che maggiormente è però legato al suo nome è Real American, la canzone scelta come brano d’entrata da Hulk Hogan, probabilmente il wrestler di maggior successo nella storia della WWF (l’attuale WWE).

Chitarra e tastiera – notiziemusica.it

Chitarrista e cantautore di ottimo livello, negli anni Ottanta si scoprì anche uno straordinario produttore, in grado di scoprire artisti come Mason Ruffner e, soprattutto, “Weird Al” Yankovic, con cui suonò spesso la chitarra e si esibì anche in concerto.

In anni più recenti aveva continuato la sua carriera, sia da cantautore che da produttore, suonando spesso con tanti grandi artisti in America, e non solo, tra cui Cyndi Lauper, Neil Sedaka, Barbra Streisand e Bonnie Tyler.

La morte di Rick Derringer

Derringer è scomparso il 26 maggio 2025 a Ormond Beach, in Florida, all’età di 77 anni. Non sono state rese note, in un primo momento, le cause del decesso.

La discografia in studio

1973 – All American Boy

1975 – Spring Fever

1979 – Guitars and Women

1980 – Face to Face

1983 – Good Dirty Fun

1993 – Back to the Blues

1994 – Electra Blues

1997 – Tend the Fire

1998 – Blues Deluxe

2000 – Jackhammer Blues

2001 – DBA

2002 – Free Ride Smooth Jazz

La vita privata di Rick Derringer: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Rick Derringer, ma sappiamo che dal 1998 è stato sposato con Jenda. Ha avuto una figlia.

Sai che…

– Aveva un fratello, Randy. Anche lui suonava la chitarra.

– Il suo brano Hang On Sloopy raggiunse la posizione numero 2 negli Stati Uniti, dietro alla sola Yesterday dei Beatles.

– Fu a lungo chitarrista e compositore anche degli Steely Dan, con cui registrò brani come Show Biz Kids.

– Suonò la chitarra in Zucchero zucchero, brano di Cristina Moffa usato nei primi anni Ottanta come sigla di Drive In, il programma condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo.

– Con Phil Palmer partecipò ad alcune canzoni di Buonanotte sognatori, album di Federica Camba.

– Su Instagram Rick Derringer ha un account da centinaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rick Derringer, ecco una playlist su Spotify: