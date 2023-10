Mida: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di origini venezuelane di Amici di Maria De Filippi.

Sono tanti i cantanti di talento che si sono fatti conoscere dai fan grazie al trampolino di Amici di Maria De Filippi. Nell’edizione 2023, uno dei più apprezzati è sicuramente Mida. Un artista di origine venezuelana che ha subito messo in mostra le sue qualità, convincendo in particolare Lorella Cuccarini. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mida: biografia e carriera

Christian Mida, questo il vero nome del rapper milanese, è nato nel 1999 ed è cresciuto nella zona di piazzale Ovidio. Appassionato di musica rap fin da bambino, già a 11 anni inizia a pubblicare brani, cominciando ad attirare l’attenzione di alcuni addetti ai lavori. Tra il 2015 e il 2016 ha pubblicato diversi brani, tra cui Casinò, Solitamente e Per sempre, facendosi apprezzare anche da un pubblico sempre più numeroso.

La prima vera svolta della sua carriera arriva quando, a soli 16 anni, entra nel roster di Blocco Records, label di Emis Killa. Nello stesso anno apre alcuni concerti del killer della Brianza, e si conferma come uno degli artisti più promettenti della scena. Nel 2018 lancia un nuovo singolo, Bevo, prodotto addirittura da Big Fish, ultimo pezzo prima di una pausa forzata.

Torna a farsi sentire nel 2020, stavolta da indipendente, pubblicando un nuovo freestyle e togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe, facendo intuire ai suoi fan i motivi del suo allontanamento da una scena mainstream che sembrava alla portata. Dopo essersi rimesso in piedi, si è presentato a Sanremo Giovani con il brano Malditè, riuscendo a conquistare la finale, senza però approdare sul palco dell’Ariston.

Senza arrendersi, decide quindi di provarci con un altro show importantissimo: Amici di Maria De Filippi. E senza alcuna sorpresa la sua presenza non passa inosservata tra i professori. Grazie al singolo Vita Terremoto, presentato nella prima puntata, riesce infatti a entrare nel cuore di Lorella Cuccarini, che sceglie di prenderlo sotto la propria ala.

La vita privata di Mida: chi è la fidanzata

Non sappiamo se sia fidanzato, il noto rapper italo-venezuelano. Il cantante ha avuto in passato una storia con una creator famosa, Virginia Montemaggi. Tra di loro le cose non sono però andate come sperato.

Sai che…

– Si definisce una persona permalosa e che digerisce male le citriche.

– Ama la competizione e non la vive in maniera tossica.

– Il suo sogno? Vincere un Grammy e fare carriera in spagnolo.

– Il suo nome d’arte non è altro che il suo cognome.

