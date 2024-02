Chi è Madame, una delle cantanti più apprezzate in Italia

Madame: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla giovanissima cantante che ha stregato il campione portoghese.

Se riesci a far breccia nel cuore (o quantomeno nel gusto) di Cristiano Ronaldo, potresti ritrovarti con una strada del successo meno ripida di quanto potessi aspettarti. Se n’è accorta qualche anno fa anche Madame, una rapper veneta che è riuscita a conquistarsi l’onore di fare da colonna sonora ad alcune storie del campione ex Juventus, prima ancora di diventare una grande rivelazione dei Sanremo di Amadeus. Ma chi si cela dietro questo nome d’arte? Andiamo a scoprirlo. Ecco tutto quello che sappiamo su Madame.

Chi è Madame: biografia e carriera

Francesca Galeano, questo il vero nome di Madame, è nata il 16 gennaio 2002, sotto il segno del Capricorno. L’artista è venuta al mondo a Creazzo, in provincia di Vicenza. Giovane diamante grezzo del roster di Paola Zukar, una delle manager più importanti in ambito hip hop (cura gli interessi tra gli altri di Fabri Fibra, Clementino e Marracash), è arrivata al grande successo molto presto grazie a un endorsement involontario da parte di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus.

Madame

La canzone utilizzata dal calciatore portoghese su Instagram è Sciccherie. Il titolo del testo si riferisce a tutto ciò che è bello e di cui non si può fare a meno, sia oggetti materiali che emozioni. Rispetto ad altri artisti del genere, Madame punta sull’eleganza e la leggerezza e mostra di voler arrivare alla propria generazione ricercando una maggior complicità e anche intimità.

Successivamente ha pubblicato per l’etichetta Sugar il 17 giugno 2019 il brano 17, con cui ha voluto rompere il cliché del corpo prima di tutto. Madame sente infatti il peso dell’aspetto fisico nella scena rap italiana e ha voluto provare a distruggere tale stereotipo mettendo in primo piano ciò che davvero conta: il talento.

Nel 2020 Francesca ha continuato a far parlare di sé e si è inserita stabilmente nel circuito rap mainstream, con featuring di prestigio. Non ultimo, quello con Ghali e Marracash nel primo singolo del progetto DRD di Dario Faini. Ha quindi collaborato con tantissimi altri artisti, anche lontano dall’ambito hip hop, come ad esempio i Negramaro, in un brano dell’album Contatto.

Nel mese di dicembre ha fatto la sua prima apparizione televisiva come ospite di X Factor, ed è quindi stata annunciata come una delle concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2021, dove ha cantato il brano Voce.

Prima ancora di fare il proprio debutto sul palco dell’Ariston, la rapper ha lanciato nel 2021 il primo singolo tratto dal suo album d’esordio. Si tratta di Il mio amico, in collaborazione con Fabri Fibra:

Sul palco dell’Ariston ha debuttato con il singolo Voce, conquistando il premio per il miglior testo. Subito dopo ha pubblicato il suo primo eponimo album, che ha raggiunto al debutto la seconda posizione in classifica, confermando il suo status di promessa più importante della nostra scena urban.

Cosa fa oggi Madame?

Continua a racimolare successi e a collaborare con i più grandi artisti italiani, da Sfera Ebbasta a Marco Mengoni. Nel 2023, a due anni dal suo straordinario debutto, ha fatto ritorno nel cast dei Big di Sanremo, e stavolta con tutt’altro curriculum.

Alla kermesse ha partecipato con il brano Il bene nel male, piazzandosi al settimo posto e ricevendo il plauso della critica e del pubblico. Successivamente ha quindi pubblicato il suo secondo album, L’amore, uno degli album più apprezzati dell’anno. E nel 2024 si è tolta la soddisfazione di vincere Sanremo, anche se ‘solo’ come co-autrice del brano La noia interpretato da Angelina Mango.

Madame: la discografia in studio

2021 – Madame

2023 – L’amore

La vita privata di Madame: fidanzato e…

Della sua vita sentimentale la rapper ha parlato per la prima volta nel periodo di Sanremo, svelando di essere bisessuale, aperta a ogni amore. Già da adolescente ha avuto una cotta sia per un uomo, un professore di educazione fisica, che per una donna, sempre a scuola. Attualmente non sarebbe comunque fidanzata.

Sai che…

– Ha collaborato in un brano del primo EP di Tredici Pietro, il figlio trapper di Gianni Morandi.

– Tra i suoi più grandi amici nella musica c’è Sangiovanni.

– Che lavoro fanno i genitori di Madame? Il padre è un impiegato di banca, mentre la madre lavora nella segreteria di un concessionario di auto.

– Nel 2022 è finita nel registro degli indagati per aver usufruito di un green pass falso ottenuto senza vaccinazione anti-Covid.

– Ama Dante e la poesia medievale. Anche per questo pone una grande attenzione sulla sua scrittura.

– Su Instagram Madame ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account seguito da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Madame, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM