Chi è Tricarico, il cantautore famoso per Io sono Francesco

Tricarico: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore milanese diventato famoso grazie alla hit Io sono Francesco.

Avere un exploit a inizio carriera non è sempre la cosa migliore. Lo sa bene Francesco Tricarico, cantautore divenuto famoso per Io sono Francesco. Un pezzo importante ma che in qualche modo lo ha ingabbiato, diventando più di un marchio di fabbrica.

Eppure, nella sua carriera di cose intriganti Tricarico ne ha fatte molte altre. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita artistica e su quella privata.

Chi è Francesco Tricarico: biografia e carriera

Francesco Maria Tricarico è nato a Milano il 1° febbraio 1971 sotto il segno dell’Aquario. Figlio di un aviatore di Gallipoli morto in servizio quando il piccolo Francesco aveva solo tre anni, inizia a suonare fin da bambino.

Si diploma in flauto traverso al Conservatorio di Milano, e sale alla ribalta italiana nel 2000 con il primo singolo Io sono Francesco, in cui racconta la sua drammatica vicenda familiare. Un brano intenso che lo porta a conquistare immediatamente la testa della classifica, arrivando anche al disco di platino.

Dopo il boom iniziale, Tricarico non riesce subito a ripetersi con i brani Drago, La pesca e Musica, che pure vengono elogiati dalla critica. Nel 2002 arriva il suo primo album, Tricarico, e apre alcuni concerti di Jovanotti.

Un secondo disco, Frescobaldo nel recinto, vede la luce nel 2004, anticipato dal singolo Cavallino. Stavolta però il successo non è clamoroso. Anche per rilanciarsi, nel 2008 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo e si aggiudica il premio della Critica con il brano Vita tranquilla, che anticipa l’uscita del terzo disco Giglio.

Torna sul palco dell’Ariston l’anno dopo con Il bosco delle fragole, ma stavolta ha meno fortuna, nonostante la critica sia ancora una volta benevola col suo lavoro. La sua terza apparizione sanremese arriva nel 2011 con Tre colori.

Cosa fa oggi Tricarico

Dopo una serie di avventure discografiche importanti ma dal successo relativo, nel 2019 Tricarico ha pubblicato il singolo A Milano non c’è il mare, cantato con un grande maestro del cantautorato italiano come Francesco De Gregori.

A distanza di tanti anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston, nel 2025 è stato quindi annunciato tra i protagonisti della serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo, per affiancare in particolare Francesco Gabbani e cantare ancora una volta un brano che, in un certo senso, li accomuna: Io sono Francesco. Un ritorno a sorpresa, considerando che negli ultimi anni non era stato tenero con la kermesse.

La discografia in studio

2002 – Tricarico

2004 – Frescobaldo nel recinto

2008 – Giglio

2009 – Il bosco delle fragole

2011 – L’imbarazzo

2013 – Invulnerabile

2016 – Da chi non te lo aspetti

2021 – Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente

La vita privata di Francesco Tricarico: moglie e figli

Sulla vita privata di Tricarico si conoscono pochi dettagli. Sua moglie è Clara Giglio, voce del brano Da soli io e te, tratto dall’album L’imbarazzo. Dalla loro unione sono nati Giulio nel 2009 e Sofia nel 2010.

Sai che…

– Prima di diventare famoso ha suonato jazz in piccoli locali milanesi e anche a Parigi.

– Da alcune radio il brano Io sono Francesco venne censurato per l’utilizzo dell’appellativo ‘putt***’ riferito alla maestra.

– Ha scritto il brano Solo per te per il film di Leonardo Pieraccioni Ti amo in tutte le lingue del mondo. La canzone ottiene una nomination al Nastro d’Argento nel 2006.

– Ha pubblicato il suo primo libro, Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino, nel 2009.

– Nel 2019 è stato scelto per aprire le date estive del tour di Francesco De Gregori.

– Su Instagram Tricarico ha un account non ufficiale.

