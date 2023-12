Chi è Chiello, l’ex trapper degli FSK Satellite

Chiello: la carriera, la vita privata e le curiosità sul trapper degli FSK Satellite e di Oceano Paradiso.

Artista poliedrico, capace di raggiungere il grande successo con gli FSK Satellite, forse gli ultimi a rivoluzionare veramente la trap italiana, e poi di imporsi anche come solista. Chiello è ormai un artista affermato, al punto da guadagnarsi la possibilità di figurare come ospite d’onore in un Live di X Factor. Prossimo passo Sanremo? Chissà… Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chiello: biografia e carriera

Rocco Modello, questo il vero nome di Chiello, è un rapper originario di Venosa, in provincia di Potenza. Nato il 9 aprile 1999 sotto il segno dell’Ariete, è cresciuto con la passione per la musica rap e trap, nel 2017 ha formato il collettivo FSK Satellite insieme, almeno inizialmente, a Taxi B, Sapobully e altri artisti. Nel 2018 ha pubblicato l’album Zingaro insieme all’amico Sapobully, ma il suo primo vero lavoro solista è un Ep del 2019, Non troverai un tesoro.

Chiello (ph. Francis De La Croix)

Pubblica successivamente il primo vero album con gli FSK, FSK Trapshit, un disco che consacra l’intero collettivo come una delle più grandi realtà di questa fase della trap. Forti di questo primo grande successo, i tre pubblicano anche un secondo album, Padre figlio e spirito, nel giugno 2021, prima di annunciare una temporanea separazione per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti.

Di lì a poco arriva per Chiello il debutto vero e proprio con un singolo tutto suo, Quanto ti vorrei, canzone prodotta da Shablo, storico collaboratore, tra gli altri, di Sfera Ebbasta. Si tratta del primo singolo dal suo album di debutto, Oceano Paradiso, pubblicato il 15 ottobre.

Forte di questo successo, nell’estate 2022 ha preso parte al Tim Summer Hits e si è esibito all’Arena di Verona al Tim Music Award. L’anno successivo ha inoltre dato vita al suo primo tour ufficiale da solista per promuovere un nuovo album, un disco che segna una svolta nella sua carriera. Come molti altri artisti della scena trap ha infatti intrapreso una strada di avvicinamento all’universo punk.

Chiello: la discografia da solista in studio

2018 – Zingaro (con Sapobully)

2021 – Oceano paradiso

2023 – Mela marcia

La vita privata di Chiello: chi è la fidanzata?

Molto riservato per quanto concerne la sua vita sentimentale, Chiello sembra aver iniziato una love story con Christina Bertevello, famosa influencer. Non sappiamo però se i due siano ancora fidanzati.

Sai che…

– Ha utilizzato in passato anche i soprannomi di Phago e Pistacchiello.

– Non gli mancano di certo i tatuaggi. Ne ha alcuni anche in faccia.

– Tra i temi principali toccati dagli FSK Satellite nelle loro canzoni ci sono le armi e la droga. Non proprio il massimo dell’originalità.

– Su Instagram Chiello ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower. Ha un profilo ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Chiello, ecco una playlist presente su Spotify:

