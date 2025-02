Chi è Mira Awad, la cantante israeliana di origine palestinese ospite di Sanremo 2025 con Noa

Mira Awad: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante israeliana di origini palestinesi.

C’è una donna che, nel mondo della musica, rappresenta al meglio l’unione possibile tra il popolo israeliano e quello palestinese, e di conseguenza tutte le contraddizioni di un conflitto che va avanti da troppo tempo e che non trova reali e concrete ragione per esistere. Si tratta di Mira Awad, cantante israeliana a tutti gli effetti ma di origine palestinese.

Un’artista di grande talento che ha più volte unito la sua voce a quella di Noa, la cantante israeliana probabilmente più famosa in Italia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mira Awad: biografia e carriera

Mīrā ’Anwar ‘Awaḍ, questo il suo vero nome, è nata a Rameh, in Israele, l’11 giugno 1975. Figlia di un medico arabo-palestinese di religione cristiana e di una donna bulgara di religione cristiana, si appassiona alla musica fin da ragazza. Studia jazz in Israele, improvvisazione nel Regno Unito e si forma anche alla Body Theatre School grazie a una borsa di studio ricevuta dalla Fondazione culturale Stati Uniti-Israele.

A regalarle un immediato successo è la sua apparizione nella serie televisiva Arab Labor. Successivamente recita anche nel film The Bubble di Eytan Fox e canta nelle colonne sonore di vari film, tra cui Il giardino di limoni – Lemon Tree.

La svolta della sua carriera è però l’incontro con Noa. Le due nel 2002 danno alle stampe una cover del classico We Can Work It Out dei Beatles e alcuni anni dopo, nel 2009, vengono scelte per rappresentare Israele all’Eurovison Song Contest.

All’interno della kermesse le due conquistano la finale ma nell’atto conclusivo ottengono solo 53 punti, piazzandosi al sedicesimo posto. Successivamente danno alle stampe un album collaborativo, There Must Be Another Way, che precede Acrobat, il primo album da solista di Awad.

Nel 2010, ancora nell’ambito dell’Eurovision, viene ammessa nella giuria per scegliere il brano israeliano protagonista all’Eurovision. In anni più recenti ha invece fatto parlare di sé per la partecipazione alla versione israeliana di Ballando con le stelle.

Cosa fa oggi Mira Awad

Discograficamente Mira è ferma da diversi anni, ma nel 2025 è tornata a far sentire il suo nome e la sua voce. È stata scelta infatti da Carlo Conti come ospite d’onore per una delle serate del Festival di Sanremo. Canterà in particolare insieme a Noa il capolavoro Imagine di John Lennon, per mandare un messaggio di pace e di speranza a tutto il mondo.

La vita privata di Mira Awad: marito e figli

Mira è sposata con un uomo di nome Kosta dal 2013. Dalla loro unione sono nati Sinan e Alan, i suoi figli. Non conosciamo altri dettagli sulla sua vita privata, su cui ha mantenuto spesso un grande riserbo.

Sai che…

– Mira è stata la prima cantante appartenente all’etnia araba della Palestina a rappresentare Israele all’Eurovision Song Contest, peraltro con un brano in cui erano presenti parole in arabo.

– Vive da tanti anni a Tel Aviv.

– Ha sempre affermato di identificarsi come una donna di nazionalità palestinese e di cittadinanza israeliana. Questo l’ha portata a essere sostenuta ma anche criticata da entrambe le parti.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Mira Awad ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mira Awad, ecco una playlist presente su Spotify: