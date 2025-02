Ofenbach: la carriera e le curiosità sul duo di deejay francesi che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con il brano Be Mine.

Ci hanno fatto ballare per mesi e mesi dal 2016 a oggi con il brano Be Mine. Eppure, non tutti conoscono gli Ofenbach, tra le formazioni di musica house e dance più affermate al mondo.

Scopriamo qualcosa in più sul duo di deejay francesi che è riuscito a conquistare le classifiche dell’intero pianeta, con tanto di quattro dischi di platino ottenuti solo in Italia.

Chi sono gli Ofenbach: membri e carriera

Dorian Lo e César De Rummel sono due ex compagni di scuola cresciuti insieme con una grande passione per la musica, in particolare per il rock. A tredici anni iniziano infatti già a scrivere canzoni, influenzati da gruppi storici come i Rolling Stones, i Led Zeppelin e anche i Supertramp.

The Rolling Stones – www.notiziemusica.it

Con il tempo il loro interesse si sposta dal rock alla musica elettronica. Una svolta che gli apre possibilità impensabili, almeno fino a quando, nel 2016, non incidono per la Warner un singolo destinato a conquistare le classifiche di tutto il mondo: Be Mine.

Forti di questo successo planetario, pubblicano sul finire dell’estate 2017 il singolo Katchi, ottenendo un discreto riscontro, poi confermato anche dalle hit successive, che comunque non raggiungono i risultati del loro luminoso passato.

Cosa fanno oggi gli Ofenbach

Reduci dalla pubblicazione, nel 2022, del loro primo album in studio, I, e nel 2023 dal lancio di numerosi singoli in collaborazione con alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale (tra cui James Blunt o ancora Norman Jean Martin, in particolare nel singolo Overdrive), nel 2025 sono stati annunciati per la prima volta tra i protagonisti del Festival di Sanremo.

Saranno in particolare loro ad accompagnare Sarah Toscano nella serata delle cover, per presentare una nuova versione di Be Mine.

Sai che…

– Il nome Ofenbach deriva da una storpiatura del nome del compositore Jacques Offenbach.

– Hanno suonato il 16 maggio 2018 allo stadio Parc Olympique Lyonnais prima della finale di Europa League tra Olympique Marsiglia e Atlético Madrid.

– Non abbiamo informazioni sulla vita sentimentale dei due deejay francesi.

– Su Instagram gli Ofenbach hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Hanno un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni degli Ofenbach, ecco una playlist presente su Spotify: