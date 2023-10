Alla scoperta di Raf: dall’esperienza londinese al fianco di Ghigo al successo passando per la vita privata e le sue migliori canzoni.

Nato il 29 settembre del 1959 sotto il segno della Bilancia, Raffaele, in arte Raf è un apprezzato cantautore italiano che nella sua carriera ha spaziato dal rock alla dance salvo poi costruirsi un suo genere dando una sua interpretazione della musica pop. Andiamo allora alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata del cantante.

Chi è Raf: biografia e carriera

Dopo gli studi superiori Raf si trasferisce a Firenze per studiare architettura, poi cambia i suoi piani seguendo l’istinto che lo trascina a Londra per coltivare la passione per la musica. È qui che fonda un gruppo rock, i Cafè Caracas che si fa strada proponendo cover di Mina di altri mostri sacri della musica italiana. In pochi sanno che il chitarrista di quel gruppo era un certo Ghigo Renzulli, che sarebbe diventato famoso qualche anno più tardi al fianco di Piero Pelù con i Litfiba.

Raf

Tornato in Italia, il cantante decide di dedicarsi alla produzione di musica propria. Con Self Control Raf trova il successo in Italia e nel 1987 fa il suo esordio a Sanremo da autore portando a casa la vittoria con il brano Si può dare di più, cantato da Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi. Debutta sul palco dell’Ariston anche come interprete l’anno successivo, e nel 1989, dove presenta la celebre Cosa resterà degli anni ’80. La sua ultima apparizione al Festival risale al 2015 con il brano Come una favola.

Le migliori canzoni di Raf

Nel corso della sua carriera Raf ha inciso delle canzoni che sono diventati dei cult della musica italiana, dei grandi successi che hanno lasciato il segno. Andiamo a riascoltare i suoi brani migliori!

Raf, Infinito

Infinito rappresenta senza dubbio il grande successo del cantante: la canzone ha scalato in fretta le classifiche italiane infrangendo record di ascolti e di vendite.

Di seguito il video di Infinito:

Raf, Come una favola

Altra canzone particolarmente amata dai fan di Raf è Come una favola, uno degli inni degli ultimi romantici che inizia con un giro di pianoforte che ricorda molto le musiche di Lucio Dalla salvo poi risolvere in un accompagnamento orchestrale che convince. E non poco.

Di seguito il video di Come una favola:

Raf, Self Control

Impossibile non fare riferimento a Self Control, il primo grande successo del cantautore. La canzone risente molto dell’influenza londinese, dell’originaria passione per il rock e soprattutto della musica dance.

Di seguito il video di Self Control:

Raf: la discografia in studio

1984 – Self Control

1988 – Svegliarsi un anno fa

1989 – Cosa resterà…

1991 – Sogni …è tutto quello che c’è

1993 – Cannibali

1995 – Manifesto

1998 – La prova

2001 – Iperbole

2004 – Ouch!

2006 – Passeggeri distratti

2008 – Metamorfosi

2011 – Numeri

2015 – Sono io

La vita privata di Raf: moglie e figli

La moglie di Raf è Gabriella Labat, volto noto dello spettacolo italiano. I due hanno avuto due figli, Bianca e Samuele. Nel 2000 un terremoto mediatico ha minato la stabilità della coppia. Su alcuni giornali di gossip è infatti uscita la notizia di una storia tra Gabriella e il collega Teo Mammuccari. Entrambi hanno smentito prontamente i rumors riportando la pace in casa Riefoli.

A proposito di notizie infondate. Sul web gira la notizia secondo cui il cantante è imparentato con il noto attore e regista a luci rosse Rocco Siffredi. L’artista e l’attore in effetti si somigliano, ma tra i due non c’è alcun legame di parentela!

Sai che…

– Su Instagram Raf ha un account ufficiale, in cui mostra sia la sua vita privata che immagini della sua carriera.

– Non sappiamo dove vive Raf oggi, ma certamente passa molto tempo negli Stati Uniti. Non sono noti nemmeno i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Raf ha un figlio che ha seguito la sua stessa strada e oggi è un rispettato rapper. Il suo nome d’arte è D’Art, e ha collaborato con il padre nel brano Samurai.

