Chi è Tony Effe: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex rapper della DPG.

Tony Effe è uno degli artisti del momento. Sulla cresta dell’onda musicalmente già qualche anno fa con la sua Dark Polo Gang alcuni anni fa e nel mondo del gossip per la frequentazione passata con Taylor Mega, Tonyha fatto davvero parlare di sé ultimamente. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tony Effe: biografia e carriera

Il vero nome di Tony è Nicolò Rapisarda. Nato il 17 maggio 1991 sotto il segno del Toro, è romano e fin da piccolo ama la musica. Durante l’adolescenza si è avvicinato al mondo del rap, costruendosi pian piano una nomea nella scena underground della Capitale.

Tony Effe

Amico fin dall’infanzia di Dark Pyrex, Dark Wayne e Dark Side, forma con loro nel 2014 la Dark Polo Gang, riscuotendo in pochi anni un successo clamoroso, grazie agli album Twins e Trap Lovers e a canzoni come British e Cambiare adesso. Chiusa l’avventura nel trio, ha iniziato, come gli altri colleghi, un fortunato percorso da solista.

Cosa fa oggi Tony Effe?

Nel 2023 ha collaborato con Emma Marrone per la hit estiva Taxi sulla luna prodotta da Takagi & Ketra. Un brano che riscuote un grandissimo successo e che fa nascere voci su un possibile flirt fra i due. Sembra però che tra loro non ci sia stato mai nulla. Nel 2024 ha invece pubblicato un nuovo album, Icon.

La vita privata di Tony Effe: chi è la fidanzata?

Tony canta di una vita spericolata, tra lusso estremo, droghe, tante donne trattate come oggetto e così via. In realtà, la sua vita privata sembra molto più tranquilla, tra uscite con gli amici e partite alla playstation.

Ma il trapper ha una fidanzata? In questo momento non si sa. Da gennaio 2019 Tony Effe e Taylor Mega avevano infatti iniziato una frequentazione piuttosto assidua. I due si erano anche mostrati su Instagram insieme. La nota influencer aveva così spento una volta del tutto le voci che la volevano prima con Flavio Briatore, poi con Sfera Ebbasta.

Non sappiamo chi sia oggi la sua fidanzata, ma dopo essere stato protagonista di uno dei gossip dell’estate per il presunto flirt con Emma, sembra aver cominciato una storia con l’influencer Eleonora Incardona.

Sai che…

– Tony è soprannominato Il Fantino.

– Nel 2023 è rimasto coinvolto in un’incredibile rissa a Milano con altri rapper e musicisti della scena locale.

– Prima di diventare un rapper di successo, ha avuto esperienze come comparsa in film come Viaggi di nozze e Paparazzi.

– Lui e gli altri membri della Dark Polo Gang sono molto amici di Fedez.

– Tony è alto all’incirca 1 metro e 75.

– Dove vive Tony Effe? Non sappiamo se per questioni di lavoro si sia trasferito a Milano o sia rimasto a Roma.

– Non conosciamo dettagli sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Tony Effe ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è una vera star con un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tony Effe, ecco una playlist presente su Spotify:

