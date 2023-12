Chi è Deddy, ex protagonista di Amici

Deddy: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante di Amici di Maria De Filippi diventato virale con l’inedito Il cielo contromano.

Ad Amici 20 è entrato in un secondo momento, sottraendo il banco a Giulio Musca. Di quest’edizione del talent però è stato subito uno dei protagonisti più importanti. Stiamo parlando di Deddy, cantautore di origine torinese che ha lanciato un singolo inedito capace di diventare virale, ovvero Il cielo contromano. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Deddy di Amici: biografia e carriera

Dennis Rizzi, questo il vero nome di Deddy, è nato a Torino, o meglio a Settimo Torinese, il 14 settembre 2002 sotto il segno della Vergine. Fin da bambino appassionato di musica, ha sofferto molto da bambino per il divorzio dei genitori, avvenuto quando era alle elementari. Questo dolore lo ha portato a rifugiarsi nella musica, dove ha trovato consolazione. Con il passare degli anni studia pianoforte e inizia a scrivere pezzi suoi, presentandosi come cantautore.

Deddy

L’anno del suo debutto è il 2020. Nel mese di ottobre ha pubblicato su Spotify il primo disco, Forti e fragili, che ha raggiunto decine di migliaia di ascolti ancora prima della sua partecipazione ad Amici. Nel talent di Canale 5 entra dopo aver presentato un pezzo inedito, Nella notte, vincendo la sfida con Giulio Musca il 28 novembre.

Durante le prime puntate ha ricevuto qualche critica sui social. Secondo qualcuno è infatti troppo simile ad alcuni cantanti già sentiti. Con grande umiltà, lo stesso Dennis ha spiegato che non ha potuto studiare molto in passato e che lavorerà duro per trovare una sua originalità. Ecco il video della sua Il cielo contromano:

Cosa fa oggi Deddy?

Nel programma di Canale 5 è riuscito a raggiungere la finale, piazzandosi al terzo posto nella classifica generale a pari merito con un altro amato cantante, Aka 7even. Durante la partecipazione al programma ha comunque scalato la classifica, e anche per questo motivo nel 2021 ha ricevuto alcuni premi importanti come il Seat Music Award.

La vita privata di Deddy: chi è la fidanzata?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha già avuto diverse relazioni importanti. Qualche anno fa è stato fidanzato con la ballerina Rosa Di Grazia, di cui si è innamorato nella casetta di Amici. Successivamente ha avuto una storia con Mariasole Pollio.

Sai che…

– Ha un fratello maggiore che considera il suo migliore amico.

– Come lavoro ha fatto anche il barbiere.

– Prima di entrare nella scuola di Amici si è esibito in alcuni matrimoni.

– Uno dei suoi cantanti preferiti è Ultimo.

– Su Instagram Deddy ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale estremamente seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Deddy, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM