Conosci Zac Efron? Ecco tutte le curiosità su di lui

Scopriamo tutto su Zac Efron: la vita privata, le curiosità e la biografia dell’attore e cantante americano.

Una carriera a cavallo fra la musica e il cinema quella di Zac Efron, attore americano nato il 18 ottobre del 1987 sotto il segno della Bilancia, e conosciuto anche nell’ambito musicale grazie anche al suo fortunato esordio con High School musical, dove ha interpretato il protagonista Troy Bolton. Un talento a trecentosessanta gradi apprezzato da tante ragazze, e non solo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Zac Efron: biografia e carriera

Zac è sempre stato un bambino vivace, tant’è che ai tempi delle scuole veniva soprannominato dai suoi compagni Hollywood, a causa della sua mania di protagonismo. E chi lo avrebbe mai detto che quel nomignolo sarebbe diventato realtà…

Zac Efron

Il successo per lui arriva grazie a un film Disney, proprio come successo per Demi Lovato e Selena Gomez. E a proposito di film… la storica fidanzata di Zac Efron è proprio Vanessa Hudgens, attrice conosciuta sul set di High School Musical e con la quale Zac ha intrapreso una relazione dal 2006 fino al 2010. Ma di questo parleremo tra poco.

Dopo il successo, Zac ha avuto dei problemi legati all’abuso di alcool e droghe, e nel 2013 è stata diffusa la notizia che era stato anche per sei mesi in riabilitazione. Un brutto colpo per un ragazzo che forse, come tanti altri colleghi, non era riuscito a gestire al meglio la fama. Ma alla fine i problemi sembra siano stati superati.

Cosa fa oggi Zac Efron?

Chiusa la lunga e redditizia parentesi adolescenziale come protagonista di High School Musical, Zac è ‘diventato grande’. Ha recitato negli ultimi anni in tantissimi film, alcuni anche di alto livello. Co-protagonista di Baywatch, ha recitato ad esempio anche in The Greatest Showman, pellicola con protagonista Hugh Jackman e con la presenza importante anche di Zendaya.

Tra le sue ultime apparizioni sul grande schermo ricordiamo la partecipazione al flim Una birra al fronte di Peter Farrelly del 2022 e The Iron Claw di Sean Durkin del 2023.

Zac Efron: la discografia in studio

2006 – High School Musical

2007 – Hairspray – Grasso è bello

2007 – High School Musical 2

2008 – High School Musical 3: Senior Year

2017 – The Greatest Showman

La vita privata di Zac Efron: moglie e figli

Dal 2005 ha avuto una storia con Vanessa Hudgens, altra attrice di High School Musical. I due si sono lasciati nel 2010. Dopo aver avuto una breve relazione con Lili Collins, ha iniziato una storia con Sami Mirò, celebre modella di fama internazionale, e successivamente con Alexandra Daddario, altra collega sul set, questa volta però di Baywatch.

Nonostante le tante relazioni, tuttavia, sono stati molti i fan a chiedersi se Zac Efron è gay. Verità o pettegolezzo? In realtà pare non ci sia nessun fondo di verità, ma nonostante ciò l’attore non ha mai reagito male alle voci, e anzi ha dichiarato di non capire cosa ci sia di sbagliato nell’essere omosessuali, e che se anche lo fosse non ci sarebbe alcun problema.

Ad ogni modo in anni recenti sembra abbia iniziato una nuova storia con un’altra Vanessa. Dal 2020 sembra stia insieme alla modella Vanessa Valladares.

Sai che…

– Pare che Zac abbia… provato Tinder! Ma a volte la troppa popolarità può tradire, e infatti nessuno ha creduto al suo profilo, pensando che fosse un fake.

– Oltre alla musica e al cinema, Zac coltiva tante passioni fra cui quella degli sport. Come si può vedere dal suo profilo Instagram, l’attore ama condividere i suoi momenti mentre è intento a fare skate, arrampicata, mentre è in palestra o impegnato a praticare altre attività.

– Uno dei motivi di interesse per le sue fan è sicuramente il suo fisico! Zac Efron ha infatti subito una trasformazione incredibile nel corso degli anni, che lo ha portato a essere uno degli attori più muscolosi di Hollywood! E non a caso è stato scelto come attore nel film Baywatch…

– Il suo segreto? Una dieta attenta e… Patrick Murphy, il suo allenatore personale, che ha realizzato per lui un programma di allenamento perfetto. I risultati? Fuori dal comune.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Zac Efron, ecco una playlist presente su Spotify:

