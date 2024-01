Tutte le curiosità su Selena Gomez, popstar e attrice amata in tutto il mondo

Cantante, attrice, artista apprezzata in tutto il mondo: andiamo insieme alla scoperta di Selena Gomez!

Nata il 22 luglio del 1992 sotto il segno del Cancro, Selena Gomez ha cominciato la sua carriera sul piccolo schermo, apparendo in diverse serie tv, fra cui molte della Disney. La sua passione per la musica, però, comincia a farsi sentire fin dalla giovinezza, e così comincia a cantare diverse colonne sonore delle stesse serie televisive. Successivamente arriverà anche il grande schermo, e oggi si può dire che Selena sia amata sia come cantante che come attrice. Andiamo alla scoperta di qualche curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Selena Gomez: biografia e carriera

Selena Marie Gomez, questo il suo nome completo, è nata a Grand Prairie, in Texas. Dopo aver fatto, in giovanissima età, il suo esordio come attrice, si è trasformata in cantante grazie alla spinta della Disney, che le ha affidato la registrazione di diverse colonne sonore.

Nel 2008 dà vita quindi al gruppo Selena Gomez & The Scene e debutta discograficamente nel settembre 2009, ottenendo un grandissimo successo in patria e in Canada.

Selena Gomez

Da questo momento in avanti alterna nella sua carriera l’attività cinematografica e televisiva con quella squisitamente musicale, ottenendo risultati straordinari in ogni ambito. Dopo tre album termina il suo percorso con la band e debutta nel 2013 da solista, con il singolo Rule the World, tratto dal suo primo album Stars Dance.

Continua il suo percorso musicale raggiungendo uno straordinario successo con il secondo album, grazie anche a singoli come Good for You, realizzato con il rapper ASAP Rocky.

Cosa fa oggi Selena Gomez?

Dopo una pausa di qualche anno, è tornata nel 2021 al mondo della musica pubblicando diversi brani in lingua spagnola, frutto anche di collaborazioni con artisti come Rauw Alejandro. Rilanciata anche nel mondo della televisione grazie all’interpretazione nella fortunata serie Only Murders in the Building, nel 2022 ha collaborato con i Coldplay e Rema nel singolo Let Somebody Go, e nell’autunno dello stesso anno lancia su AppleTv+ il documentario Selena Gomez: My Mind & Me, accompagnato dall’omonimo singolo. Pochi mesi dopo ha annunciato l’intenzione di voler lasciare il mondo della musica dopo aver pubblicato un ultimo album.

Selena Gomez: la discografia in studio

2013 – Stars Dance

2015 – Revival

2020 – Rare

La vita privata di Selena Gomez: chi è il fidanzato

Selena Gomez ha avuto diverse relazioni con molte star, sia del mondo della musica che del cinema. Celebre, fra le tante, la relazione fra Justin Bieber e Selena Gomez, che sono stati insieme per ben 7 anni dal 2010. Pensate che i fan avevano anche inventato il nome Jelena per parlare della coppia. La loro relazione si è poi conclusa, e a quanto pare la separazione sarebbe definitiva, dal momento che Justin si è sposato con Hailey Baldwin.

Oltre a lui, Selena è stata con Nick Jonas e ha avuto una relazione di circa 10 mesi con il cantante The Weeknd. Precedentemente, pare che sia stata anche con Orlando Bloom, David Henrie e Niall Horan. Ma forse non tutti sanno com’è andato il primo bacio di Selena. Beh, è avvenuto sul set all’età di dodici anni, quando la Gomez durante le riprese di Zack e Cody al Grand Hotel ha baciato il collega Dylan Sprouse.

Nel 2022 ha frequentato per un breve periodo il cantante dei Chainsmokers, Drew Taggart, mentre nel mese di dicembre del 2023 ha confermato di avere una relazione con il producer Benny Blanco.

Sai che…

– Selena è alta 1 metro e 65.

– Quali sono le origini di Selena Gomez? Messicane da parte di padre, italiane, ma alla lontana, da parte di madre.

– Non sappiamo dove vive Selena, ma dovrebbe avere una casa a Los Angeles, in California. Per quanto riguarda i suoi guadagni, il suo patrimonio è stimato sui 60 milioni di dollari, ma potrebbe essere molto più elevato.

– Selena Gomez è un’amante dei cani e ne possiede cinque, fra cui uno che aveva adottato insieme al suo ex Justin. I loro nomi sono Willie, Wallace, Chip, Fina e Chazz.

– Le sue passioni principali, oltre alla musica, sono lo sport, fra cui il basket, il surf e lo skateboard, ma anche… il cibo! Selena ha una vera e propria passione per i biscotti al cioccolato e non riesce a rinunciare a fare colazione con i tacos!

– Pensate che la cantante nel 2009 è diventata la più giovane ambasciatrice di UNICEFF, quando aveva soltanto 17 anni. Questa sua carica l’ha portata a viaggiare per il mondo, arrivando addirittura fino in Ghana. Per di più è solita organizzare eventi e concerti per sostenere l’associazione.

– Durante il corso della sua vita Selena ha dovuto combattere contro il Lupus, una malattia che ha diversi sintomi, fra cui spossatezza, depressione e dolori in diverse parti del corpo. La lotta ha avuto il suo culmine nel 2017, quando Selena dovette interrompere il tour e sottoporsi a un trapianto di rene.

– Pare che ancora oggi Selena dorma con sotto il letto una scatola contenente delle foto che la rendono felice e il suo diario segreto.

– Su Instagram Selena Gomez ha un account ufficiale da diverse centinaia di milioni di follower. Da qualche anno è anche molto attiva su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Selena Gomez, ecco una playlist presente su Spotify:

