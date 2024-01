Chi è Boss Doms, il producer e chitarrista di Achille Lauro

Boss Doms: la carriera, la vita privata e le curiosità sul producer che ha portato al successo Achille Lauro.

C’è un personaggio molto particolare che da mesi, o meglio da anni, che accompagna Achille Lauro in giro per i suoi show. Stiamo parlando ovviamente di Boss Doms, il producer e chitarrista alla base di alcuni dei successi più amati del trapper-rocker romano. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista.

Chi è Boss Doms: biografia e carriera

Il vero nome di Boss Doms è Edoardo Manozzi. Nato nel 1988, è un dj e producer molto famoso negli ambienti della musica trap e non solo. Appassionato di musica fin da bambino, a dieci anni ha iniziato a suonare alla chitarra, interessandosi allo strumento e alla musica ‘suonata’. Solo più tardi si è avvicinato all’elettronica, facendone praticamente la sua ragione di vita e il suo lavoro.

Chitarra

Dopo aver conosciuto Achille Lauro ne è diventato il fidato partner artistico, e infatti molte delle canzoni del trapper (o ex trapper) romano portano anche la firma di Edoardo.

Di seguito Rolls Royce, uno dei pezzi di Achille Lauro e Doms più famosi:

Cosa fa oggi Boss Doms?

In contemporanea con la carriera al fianco di Lauro, nell’estate 2020 ha avviato anche una carriera solista, pubblicando il suo primo singolo, I Want More. Non ha però abbandonato il suo fido partner, con cui è salito più volte sul palco dell’Ariston e che ha accompagnato anche in tour in tutti questi anni.

La vita privata di Boss Doms: figlia e fidanzata

Boss Doms è padre ormai dal 28 gennaio 2019. A pochi giorni dal Festival di Sanremo è infatti nata la sua piccola Mina, frutto del suo amore con Valentina Giorgia Pegorer, ex speaker di Radio Deejay.

I due si sono conosciuti durante il programma Pechino Express e da allora sono diventati inseparabili. Tra l’altro Valentina, originaria di Milano, in questi anni ha proseguito la sua carriera come influencer e conduttrice televisiva amatissima dal pubblico.

Sai che…

– Boss Doms a Pechino Express? Ebbene sì, il chitarrista e producer di Achille Lauro ha partecipato proprio con il trapper al famoso programma all’epoca su Rai 2, e proprio lì ha conosciuto l’amore.

– Doms e il ciuccio. Il nostro caro producer ha fatto parlare parecchio di sé durante l’esperienza sanremese per essersi presentato sul palco con un ciuccio in bocca. Ovviamente si è trattato un omaggio alla figlia nata pochi giorni prima la partecipazione al Festival.

– Non solo ciucci. Boss e Achille hanno fatto chiacchierare i ‘gossippari’ anche per essersi scambiati un bacio durante la loro esibizione al Radio Italia Live di Palermo 2019 e successivamente anche sul palco di Sanremo.

– Su Instagram Boss Doms ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Boss Doms, ecco una playlist presente su Spotify:

