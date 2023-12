Chi è Daniela Collu, blogger, speaker e conduttrice televisiva

Daniela Collu: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla scrittrice, blogger e conduttrice radiotelevisiva.

Blogger, conduttrice radiofonica, personaggio televisivo e altro ancora. Daniela Collu è un personaggio ricco di talento e dalle mille sfaccettature. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Daniela Collu: biografia e carriera

Daniela Collu è nata a Roma il 23 agosto 1982 sotto il segno della Vergine. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2013, quando partecipa al programma televisivo Aggratis! condotto da Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2. L’anno dopo scrive e conduce il programma Share su Radio 2, e per la prima volta si affaccia nel mondo di X Factor conducendo l’Extrafactor con Mara Maionchi e Davide Camicioli.

Daniela Collu

Torna quindi a Radio 2, saltando però da un programma all’altro. Nel 2016 è di nuovo conduttrice dell’Extrafactor e dello Strafactor con Mara Maionchi ed Elio. Viene confermata anche nel 2017, affiancata stavolta da Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia. Dopo qualche anno di pausa, in cui si è dedicata tra l’altro allo speakeraggio su RTL 102.5, nel 2020 è tornata a X Factor per condurre l’Hot Factor, ma ha dovuto sostituire Alessandro Cattelan nel secondo Live a causa della sua positività al Covid.

Cosa fa oggi Daniela Collu?

Per molti dopo aver sostituito Cattelan a X Factor avrebbe dovuto diventare l’erede dell’ex conduttore del talent nelle edizioni seguenti. Invece quel posto è stato preso prima da Ludovico Tersigni, poi da Francesca Michielin. Daniela ha comunque continuato a lavorare come scrittrice e conduttrice radiotelevisiva.

La vita privata di Daniela Collu: marito e figli

Daniela è stata fidanzata con un ragazzo di nome Matteo per molti anni. Nonostante non sia solita raccontare episodi della sua vita sentimentale, in un tweet di qualche anno fa si è dichiarata innamoratissima e vogliosa di tenersi stretto il suo ragazzo ‘normale’ e di tenerlo lontano dal mondo dei social.

La storia è invece finita, causandole non poco dolore. Dal 2021 ha iniziato però a frequentare il producer Frenetik (Daniele Mungari) e i due hanno iniziato una relazione per il momento molto soddisfacente per entrambi.

Sai che…

– È laureata in Storia dell’Arte.

– Come blogger è conosciuta con il nome di Stazzitta.

– Ha lavorato come autrice anche per il Grande Fratello.

– Cosa c’entra Daniela con Hell Raton? La conduttrice ha messo in imbarazzo il giudice di X Factor 2020 con una battuta che le ha attirato alcune critiche da parte del web, che l’ha accusata di sessimo.

– Su Instagram Daniela Collu ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto utilizzato e in cui è solita caricare video divertenti, con il suo stile.

Riproduzione riservata © 2023 - NM