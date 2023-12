Chi è Random, rapper ed ex protagonista di Sanremo

Random: la carriera, la vita privata e le curiosità sul giovane rapper campano che ha spopolato con i brani Chiasso e Rossetto.

Random è uno dei talenti più importanti dell’attuale scena rap italiana. Un artista che ha saputo scalare le classifiche su Spotify grazie al brano Chiasso, in collaborazione con il producer Zenit. Un primo successo di una carriera che lo ha già portato anche a calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Scopriamo qualcosa in più su questo giovane rapper dalla lingua sciolta e dalla penna caldissima.

Chi è Random: biografia e carriera

Emanuele Caso, questo il vero nome di Random, è nato nel 2001 a Massa di Somma (in provincia di Napoli), il 26 aprile sotto il segno del Toro. A due anni si trasferisce a Riccione e proprio qui, sulla riviera romagnola, scopre la musica rap, che diventa presto la sua grande passione.

Random, ph. credits Antonio Ragni

Inizia così a improvvisare i suoi freestyle a incidere le sue prime canzoni, ma la svolta della sua carriera arriva quando incrocia la strada con il produttore Zenit. I due lavorano fianco a fianco e pubblicano presto un primo album, Giovane oro, che ottiene fin da subito ottimi risultati nel 2018.

Ma è solo la prima tappa di una carriera che vuole essere lunga e gloriosa. Così, dopo mesi di ricerche musicali, Random sceglie di abbandonare l’autotune e produce sempre con il fidato Zenit il brano Chiasso. Un pezzo capace di rimanere stabilmente per diverse settimane nei primi posti della classifica italiana dei singoli:

Il 2 ottobre 2019 ha pubblicato un nuovo singolo, Rossetto, che gli ha permesso di aggiudicarsi la nomination di Artista del Mese per Mtv. Nel 2020 ha quindi fatto il salto nel mainstream a tutti gli effetti partecipando ad Amici Speciali e soprattutto entrando nel cast del Festival di Sanremo 2021.

Cosa fa Random oggi?

Che fine ha fatto il cantante Random? Dopo aver debuttato sul palco dell’Ariston con il brano Torno a te, che non gli ha permesso di andare oltre l’ultimo posto, è tornato a pubblicare nuova musica negli anni successivi.

Random: la discografia in studio

2018 – Giovane oro

2021 – Nuvole

La vita privata di Random: chi è la fidanzata?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli e non sappiamo chi sia la sua attuale fidanzata.

Sai che…

– Il nome d’arte di Random deriva dalla traduzione in inglese del suo cognome, Caso.

– Ha pubblicato la sua prima canzone su Facebook a 14 anni, facendo fin da subito il boom di visualizzazioni.

– Dove vive Random? Non sappiamo se abiti a Milano o meno.

– Tra i rapper giovani è uno di quelli dai numeri migliori, insieme a tha Supreme.

– Su Instagram Random ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok il rapper ha un profilo molto seguito dai fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Random, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM