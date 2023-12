Chi è Cmqmartina, cantante di talento ed ex protagonista di X Factor

Cmqmartina: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante protagonista all’interno di X Factor 2020.

A volte capita che i talent servano da trampolino di lancio definitivo a giovani artisti che già da diverso tempo si sono ritagliati il proprio spazio nel mondo della musica underground. Un caso esemplare è quello di Cmqmartina, giovane cantautrice monzese che ha prima pubblicato un album molto chiacchierato, per poi presentarsi a X Factor e conquistare fin da subito i giudici. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Cmqmartina: biografia e carriera

Martina Sironi, questo il vero nome di Cmqmartina, è una ragazza classe 1999 originaria di Monza, nata il 21 aprile sotto il segno del Toro. Appassionata di musica fin da giovanissima, cresce a pane e cantautorato italiano, per poi passare ai Beatles alle medie e cercare nuovi stimoli nella musica techno e al mondo dei rave negli anni dell’adolescenza. Nella sua vita ha raccontato di non aver provato passione nello studio (ha tentato con l’università, ma senza fortuna). Solo la musica le ha sempre fatto battere il cuore.

Microfono

Nel 2020 pubblica il suo primo album, Disco, un lavoro che mescola pop e reminiscenze house, con cassa dritta e tanta energia, e riesce a farsi strada tra gli emergenti. Questo però non le nega il diritto di tentare una ‘scorciatoia’. Si presenta così a X Factor con un brano che parla del rapporto controverso con sua madre, come si può evincere anche dal titolo: Lasciami andare.

Con la sua performance, conquista tutti e quattro i giudici e si guadagna i complimenti sia di Agnelli, che la definisce “un genio del male“, sia di Emma, che commenta il suo brano con queste parole: “Penso che tu sia molto forte, il sound del tuo pezzo è bellissimo, che caz*o di bomba. Mi sa che devi iniziare a preparare tua madre“. Ecco il video della sua esibizione:

Cosa fa oggi Cmqmartina?

Dopo aver sfiorato la semifinale di X Factor, ha pubblicato l’anno seguente il suo secondo album, promosso anche attraverso un tour in Svizzera e in Finlandia. Per questo lavoro ha vinto il Premio Giovani MEI. Anche nel 2022 ha dato seguito alla sua carriera, dando alle stampe l’album Vergogna.

Cmqmartina: la discografia in studio

2020 – Disco

2021 – Disco 2

2022 – Vergogna

La vita privata di Cmqmartina: chi è il fidanzato?

Non sappiamo se Cmqmartina abbia un fidanzato o una fidanzata, ma sappiamo che è molto presente sui social network.

Sai che…

– Ha dichiarato di essere stata vicina di casa di Morgan, prima del suo sfratto.

– Sulla sua vita privata non conosciamo molto, ma sappiamo che ha un fidanzato originario di La Spezia. E proprio nella città ligure ha intenzione di andare a vivere, sentendola come la sua seconda casa.

– Nel suo primo album è presente una cover di un classico della musica italiana, La prima cosa bella. Il motivo? Perché amatissimo da sua nonna.

– Dove vive Cmqmartina? Non sappiamo se sia rimasta in Brianza o si sia trasferita a Milano.

– Un artista cui è stata paragonata è Cosmo.

– Su Instagram Cmqmartina ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Cmqmartina, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM