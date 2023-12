Chi è Frank Ocean, una delle grandi stelle dell’R&B

Frank Ocean: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore e rapper americano famoso per hit come Novacane e Swim Good.

Frank Ocean è una delle stelle più brillanti della musica R&B degli ultimi anni. Diventato famoso inizialmente come ghostwriter, è riuscito a trovare un successo quasi inaspettato negli ultimi anni grazie ad album apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. Ma ha fatto parlare di sé anche per un passo coraggioso riguardante la sua vita privata in pubblico. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo grande artista.

Chi è Frank Ocean: biografia e carriera

Christopher Francis William Ocean, all’anagrafe nato Christopher Breaux, è nato a Long Beach, in California, il 28 ottobre 1987 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuto a New Orleans, dopo l’uragano Katrina si trasferisce a Los Angeles alla ricerca di successo nel mondo della musica.

Microfoni

Inizia a lavorare con i Midi Mafia, per poi fare il suo ingresso nel collettivo Odd Future. Nei primi anni della sua carriera si fa apprezzare come ghostwriter, prima di pubblicare il suo mixtape di debutto, Nostalgia, Ultra, acclamato dalla critica. I suoi brani stupiscono in particolare per l’intelligenza e l’occhio critico nei confronti del sociale, oltre che nei rapporti personali.

Il suo nome inizia a circolare con insistenza negli ambienti della musica R&B, e lo porta a collaborare anche con due leggende come Kanye West e Jay-Z nell’album Watch the Throne. Pubblica quindi nel 2012 il suo primo album, Channel Orange, conquistando un grande successo non solo di critica, ma anche a livello commerciale.

Nonostante il grande successo, per circa quattro anni non registra nuove canzoni, eccetto una nel 2014, ovvero Hero. Nel 2016 pubblica quindi il secondo album, Blonde, un disco indipendente che segue di pochi giorni l’album Endless, lanciato per l’etichetta Def Jam prima della fine del loro rapporto.

Cosa fa oggi Frank Ocean?

Continua a essere una delle stelle della musica R&B internazionale. Nel 2023 ha partecipato al Coachella Festival come artista principale di uno degli eventi musicali più importanti al mondo. Probabilmente la consacrazione definitiva sulla sua carriera.

Frank Ocean: la discografia in studio

2012 – Channel Orange

2016 – Blonde

La vita privata di Frank Ocean

Frank è stato uno dei primi artisti in ambito hip hop/R&B a fare coming out, rivelando di essere omosessuale. Pare abbia avuto una relazione anche con il collega Tyler, the Creator, ma oggi non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Come ghostwriter ha scritto canzoni per Justin Bieber, John Legend e Beyoncé.

– Frank è alto 1 metro e 85.

– Su Instagram Frank Ocean ha un account ufficiale da milioni di follower.

– Frank Ocean ha perso il fratello 18enne in un incidente stradale il 2 agosto 2020.

– Vive a Los Angeles. Non sappiamo quanto guadagni, ma il suo patrimonio è stimato sui 3 milioni di dollari.

– Ha aperto una serie di concerti per i Coldplay.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Frank Ocean, ecco una playlist presente su Spotify:

