Kenneth Petty: chi è il marito di Nicki Minaj, famoso in tutto il mondo per i suoi trascorsi criminali.

Nicki Minaj ha annunciato il 20 luglio 2020 a tutto il mondo di essere incinta. La rapper ha mostrato alcune foto col pancione sui social, confermando le voci che da tempo la volevano in dolce attesa del marito Kenneth Petty. E proprio su quest’ultimo si sono accesi i fari nell’estate, e non si sono più spenti da allora fino a oggi. Chi è infatti l’uomo che ha rubato il cuore alla balla rapstar originaria di Trinidad? Scopriamolo insieme.

Chi è Kenneth Petty: biografia e carriera

Kenneth Petty, che ama farsi chiamare Zoo (ma non sappiamo da cosa derivi questo soprannome), sembrerebbe essere nato il 7 aprile 1978 sotto il segno dell’Ariete. Ma sulla sua data di nascita resta più di qualche dubbio…

Di lui si conoscono essenzialmente due cose: la storia d’amore con Nicki Minaj e i trascorsi criminali. Kenneth vanta infatti diverse condanne nella sua fedina penale, alcune per rapine, altre per aggressioni, la più grave per un tentato stupro che gli è costato sette anni di carcere.

Dopo essersi sposato con la rapper, tra l’altro, ha subito un nuovo arresto nel marzo 2020. Tuttavia, Nicki gli è sempre rimasta accanto, difendendolo pubblicamente in ogni occasione ed etichettando i suoi crimini come degli innocui (più o meno) peccati di gioventù.

La vita privata di Kenneth Petty: Nicki Minaj e il matrimonio

Della loro storia sappiamo che è nata quando erano giovanissimi. Kenneth è stato infatti il primo amore di Nicki, come riferito dalla stessa rapper nel dicembre 2018 e riportato da TMZ. Pare che la loro storia sia nata quando la Minaj aveva solo 16 anni e viveva nel Queens sognando di diventare una grande star.

Il coronamento della loro relazione è stato il matrimonio, avvenuto il 21 ottobre 2019, dopo tanti anni d’amore. Parlando delle nozze, la rapper ha raccontato: “Quando sei una ragazzina vuoi un grande matrimonio, e desideri vivere come se fossi in una fiaba. Ma le cose nella realtà non vanno proprio così“.

Dalla loro relazione è nato il 30 settembre 2020 il loro primo figlio. Non conosciamo altri dettagli sulla sua vita.

Sai che…

– Nonostante la moglie sia estremamente famosa in tutto il mondo, Kenneth Petty non ha un account ufficiale sui social e raramente si è fatto vedere in pubblico.

