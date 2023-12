Ms. Dynamite: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla rapper britannica sorella del rapper Akala.

Il rap è una cosa seria e un affare di famiglia per Akala e sua sorella, Ms. Dynamite. Un’artista molto famosa in tutto il mondo, soprattutto nel Regno Unito, ma che è salita agli onori delle cronache anche in Italia quando, nel 2023, il fratello è stato ‘pizzicato’ in Italia in compagnia di Angelina Jolie. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ms. Dynamite: biografia e carriera

Niomi Arleen Daley, questo il vero nome di Ms. Dynamite, è nata a Londra il 26 aprile 1981 sotto il segno del Toro. Cresciuta nella capitale del Regno Unito come primogenita di ben undici figli, è stata immersa fin da bambina nel mondo della musica reggae e rap, come il fratello Akala.

Ha mosso i suoi primi passi nel mondo delle radio come speaker, prima di essere scoperta da Richard Forbes, che le chiede di collaborare con lui a un album di garage dance. Dopo qualche anno, nel 2002, ha pubblicato il suo album di debutto, A Little Deeper, trascinato da singoli di grandissimo successo come It Takes More e Dy-Na-Mi-Tee:

Grazie a questo album riesce a ottenere un successo straordinario anche negli Stati Uniti, e conquista premi molto prestigiosi come il Mercury Music Prize e ben due Brit Award. Nel 2005 ha pubblicato un nuovo album, sempre più incentrato sull’impegno sociale. Stavolta non riesce però a trovare il successo sperato.

La sua corriera prosegue così tra alti e bassi, attraverso progetti in cui prova ad aiutare anche i giovani talenti della musica rap, e attraverso anche programmi televisivi come il reality show The Race. Nel 2010 è tornata alla musica dopo una breve pausa, entrando al quarto posto nella classifica britannica con il brano Lights On di Katy B. Un successo che ha rilanciato la sua carriera soprattutto in patria.

La vita privata di Ms. Dynamite: marito e figli

Non sappiamo chi sia suo marito, ma sappiamo che Ms. Dynamite è già madre. L’11 settembre 2005 ha dato alla luce il suo primo figlio, Shavaar.

Sai che…

– Ha preso parte al concerto Live 8 del 2005 interpretando un classico di Bob Marley, Redemption Song.

– Ha devoluto nel 2002 il premio di ventimila sterline all’associazione nazionale britannica per la prevenzione delle crudeltà sui minori.

– Quali sono le origini di Ms. Dynamite? La madre è scozzese, il padre è giamaicano.

– Il 6 gennaio 2006 è stata arrestata per aver preso a pugni un poliziotto durante una rissa.

– Dove vive Ms. Dynamite? A quanto pare è ancora stabilita a Londra.

– Su Instagram Ms. Dynamite ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ms. Dynamite, ecco una playlist presente su Spotify:

