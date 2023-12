Akala: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper inglese che ha conquistato Angelina Jolie.

C’è un nuovo rapper sulla bocca di tutti gli appassionati di gossip sul finire del 2023. E non si tratta di un artista che si è messo in luce per i suoi meriti musicali, ma per aver conquistato il cuore di una delle donne più desiderate al mondo, Angelina Jolie. Si tratta di Akala, un rapper, scrittore, poeta e attivista inglese di origini giamaicane, paparazzato a Milano insieme alla diva. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Akala: biografia e carriera

Kingslee James McLean Daley, questo il vero nome di Akala, è nato a Londra il 1° dicembre 1983 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da bambino, ha debuttato molto presto nel mondo dell’hip hop britannico, conquistando nel 2006 il titolo di miglior artista del genere ai MOBO Award.

Rapper

Ritenuto da molti uno degli artisti più influenti nel mondo della musica rap britannica, ha pubblicato nel corso della sua carriera cinque album ufficiali, anche se discograficamente è fermo da diversi anni, essendosi dedicato ad altre attività, tra cui quella di scrittore di vari libri, tra cui un manuale di hip hop per i bambini e uno autobiografico in cui denuncia il razzismo.

Akala: la discografia in studio

2006 – It’s Not a Rumour

2007 – Freedom Lasso

2010 – DoubleThink

2013 – The Thieves Banquet

2015 – Knowledge Is Power II

La vita privata di Akala: fidanzata e figli

Sulla vita sentimentale del rapper e scrittore britannico non si conoscono molti dettagli. Non sappiamo se sia stato sposato o abbia avuto una compagna. Solo quando ha iniziato a frequentare Angelina Jolie gli esperti di gossip si sono interessati alla sua figura.

Sappiamo che i due ormai da qualche tempo si frequentano, come testimoniato da alcune foto insieme per le strade di Milano. Già a maggio a quanto pare furono visti assieme in Giamaica, mentre nel 2021 erano stati pizzicati insieme in un concerto di Mustafa the Poet.

Sai che…

– Dove vive Akala? Ancora nella sua Londra.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Quali sono le origini di Akala? Giamaicane per parte di padre, scozzese per parte di madre.

– Anche sua sorella è una rapper, conosciuta come Ms. Dynamite.

– Segue una dieta vegana.

– Ha ottenuto due lauree honoris causa.

– Su Instagram Akala ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Akala, ecco una playlist presente su Spotify:

