Tutto quello che non sai su Leroy Gomez, il cantante dei Santa Esmeralda

Leroy Gomez: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante fondatore dei Santa Esmeralda, famosi per la cover di Don’t Let Me Be Misunderstood.

Don’t Let Me Be Misunderstood è un vero standard nella storia della musica jazz, poi rock blues, poi disco. A portarlo al successo all’interno dei locali da ballo sono stati i Santa Esmeralda di Leroy Gomez, un artista che ha scritto pagine di storia della musica disco e della salsa. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Leroy Gomez: biografia e carriera

Leroy Gomez è nato a Wareham, in Massachusetts, l’8 luglio 1950 sotto il segno del Cancro. Afroamericano di origine, ma di sangue portoghese, ha cominciato la sua carriera come sassofonista nei Tavares, gruppo famoso per la rivalità con i Commodores di Lionel Ritchie.

concerto

Lavora negli anni successivi anche insieme a un grandissimo artista internazionale come Elton John. Dopo una collaborazione con la showgirl Lola Falana, si trasferisce a Parigi, e qui costruisce alcuni dei suoi migliori successi.

Fonda quindi i Santa Esmeralda, una formazione che fa la storia della disco music con un solo grande pezzo trasmesso nelle discoteche di tutto il mondo: una cover funkeggiante e latineggiante di Don’t Let Me Be Misunderstood, classico scritto inizialmente per Nina Simone e portato al successo blues rock dagli Animals.

Cosa fa oggi Leroy Gomez?

Continua a cantare e a esibirsi in feste e trasmissioni televisive. Ha partecipato anche a L’anno che verrà per la festa di Capodanno 2021 su Rai 1. Dopo questa nuova apparizione in Italia ha continuato a la sua carriera esibendosi con la sua band in tutto il mondo.

La vita privata di Leroy Gomez: moglie e figli

Sulla vita privata di Leroy Gomez non si conoscono dettagli. Non sappiamo se abbia una moglie, se sia stato sposato in passato o se abbia dei figli, ma di certo negli anni del maggior successo non gli saranno mancate le occasioni di costruire relazioni importanti.

Sai che…

– Leroy è legato all’Italia non solo dal grande successo dei Santa Esmeralda, ma anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 1980 con il brano Tu mi manchi dentro.

– Nonostante sia molto famoso non sembra essere presente sui social.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Leroy Gomez, ecco una playlist presente su Spotify:

