Chi è Senza_Cri, la cantautrice brindisina di Amici con un passato a Sanremo

Senza Cri: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantante protagonista a Sanremo con il brano A me.

Da Sanremo ad Amici, passando per una serie di esperienze che ne hanno formato il carattere e l’indiscutibile talento. Senza_Cri è questo e molto altro, un’artista pronta a conquistare l’affetto del pubblico dopo essersi già costruita una credibilità nell’ambiente della musica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Senza Cri: la biografia e la carriera

Classe 2000 e originaria di Brindisi, senza_cri è arrivata a Sanremo Giovani, primo grande palcoscenico della sua carriera, dopo un lungo percorso. Cresciuta a pane e musica, suona la chitarra fin da quando aveva 3 anni.

Figlia di un appassionato di musica e di un’ex ballerina, non poteva non avvicinarsi fin da subito alle sette note, nonostante un carattere timido e schivo. Proprio grazie all’amore per questa arte riesce a superare le proprie insicurezze e a 15 anni inizia a scrivere alcune canzoni.

Dopo aver preso parte a tanti concorsi anche locali, viene selezionata tra decine di esordienti nella rassegna live Tenco Ascolta 2021 e viene invitata a esibirsi nella serata conclusiva del Premio Tenco 2021 per eseguire il suo brano Salto nel vuoto.

Un primo passo per l’arrivo tra i finalisti di Sanremo Giovani, in cui è stata selezionata passando per Area Sanremo, concorso che ha vinto insieme a Destro, Littamè e Vittoria. Nella finale ha cantato il brano A me, senza riuscire però a conquistare un posto tra i Big.

Negli ultimi anni si è presa del tempo per lavorare sul suo sound, avvicinandosi anche a sonorità pop punk. Nel 2024 ha quindi scelto di darsi una nuova possibilità prendendo parte a un talent, Amici di Maria De Filippi.

D’altronde, in un’intervista precedente non aveva chiuso le porte al mondo della televisione: “Crescendo ti rendi conto che questi palchi sono dei grandissimi trampolini, sono delle grandissime situazioni in cui uno si può divertire effettivamente. Quindi, perché no?“.

Senza_Cri ad Amici

Prima allieva della storia di Amici non binaria, ha vissuto la sua avventura ad Amici tra alti e bassi, guadagnando la maglia d’oro per il Serale solo il 10 marzo.

Protagonista di diverse discussioni accese in casetta, soprattutto per la questione delle pulizie, nel corso della prima fase del talent è salita alla ribalta per aver mandato a quel paese Rudy Zerbi. Un impeto d’ira che le è valso un dibattito non proprio piacevole con il professore.

Nonostante questo, è riuscita comunque a conquistare il proprio pubblico, grazie anche a singoli come Madrid, Tutto l’odio e Grande muraglia.

La vita privata di Senza_Cri: fidanzato e figli

Non sappiamo se Senza_Cri sia fidanzata, e in generale non abbiamo alcuna informazione. Anche sui social network preferisce dedicarsi solo alla propria carriera.

– Parlando delle sue canzoni, ha affermato in un’intervista di voler solo raccontare delle storie frutto dei suoi ricordi e delle sue vicende. I testi sono dunque personali, ma anche universali, perché i sentimenti sono qualcosa di comune a tutte le persone.

– È stata la prima artista non-binary nella storia di Amici.

– Le sue influenze musicali sono molto variegate. Si va dai grandi cantautori italiani come Lucio Dalla, Luigi Tenco e Renato Zero, ai miti della musica pop e rock, come i Beatles, Michael Jackson e, perché no, anche Britney Spears. Tra le star più giovani ama Billie Eilish e Justin Bieber.

– Su Instagram Senza Cri ha un account da diverse migliaia di follower. È presente anche su TikTok.

