Chi è Vybes, l’ex panettiere protagonista ad Amici

Vybes: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista nella ventiquattresima edizione di Amici.

Trampolino di lancio per tanti talenti pronti a riscrivere la storia della musica italiana, Amici di Maria De Filippi in ogni edizione riesce a far conoscere al grande pubblico artisti che, forse, senza questa opportunità resterebbero celati. Dalla ventiquattresima edizione, a emergere fin dalle prime puntate, è stato in particolare Vybes, un ragazzo che ha fatto lievitare a lungo il suo talento. In ogni senso. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Vybes: biografia e carriera

Gabriel Monaco, questo il vero nome di Vybes, è nato a Roma, probabilmente nel 2003, anche se non conosciamo la data precisa. Appassionato di musica fin da bambino, ha mostrato fin da subito di avere le idee chiarissime. A 13 anni confessa ai suoi genitori di voler fare il cantante, e se inizialmente non viene preso sul serio, il ragazzo si dimostra caparbio, cominciando subito a scrivere le sue prime canzoni, chiuso nella propria cameretta.

Nonostante abbia voluto fin da subito fare il cantante, per trovare la sua strada ci ha messo un po’ di tempo. Comprendendo quanto fosse importante una vetrina che potesse dare spazio alla sua musica, prova già nei primi anni di carriera a partecipare a un talent, in particolare proprio ad Amici di Maria De Filippi.

Per due volte viene scartato, ma nel 2024 riesce finalmente a conquistare l’ambito banco. È toccato a lui dimostrare di poter essere la “quota indie” di questa edizione, l’anti-trapper, l’artista che destinato a portare avanti uno stile cantautorale che trae ispirazione dal passato ma si immerge pienamente nel presente che stiamo vivendo.

Vybes ad Amici

All’interno della scuola, Vybes ha mantenuto solo in parte le aspettative. Apprezzato dal pubblico fin dall’inizio, ha conquistato la maglia d’oro per il Serale solo il 10 marzo.

Durante i mesi del pomeridiano non è riuscito a vincere nessuna gara di Canto, e anzi molte volte ha terminato all’ultimo posto, finendo in sfida. A salvarlo, più che le performance, è stata spesso la sua penna e la sua capacità di scrivere anche i testi delle cover che gli sono state assegnate.

Il suo percorso nella scuola è stato contrassegnato anche da alcuni momenti di crisi. Spesso ha ritenuto infatti di non essere all’altezza dei suo icompagni di categoria. A fargli forza sono stati però alcuni dei suoi amici all’interno della casetta, come TrigNO, oltre ai buoni risultati dei suoi singoli, Standard, Non mi passa e Chiedere aiuto.

La vita privata di Vybes: chi è la fidanzata

Sulla sua vita sentimentale al momento non conosciamo nessun dettaglio. Non sappiamo se sia fidanzato o meno. Sui suoi social preferisce infatti promuovere solo le attività relative alla sua vita professionale.

Sai che…

– Il suo nome d’arte ha un significato chiaro: significa “vibrazioni, emozioni“, come spiegato dalla madre in un’intervista a Il Messaggero: “Quelle emozioni sono al centro nella vita di nostro figlio, è molto sensibile, a volte timido, ha una vita interiore enorme: lo abbiamo sempre appoggiato, capito e sostenuto nella sua passione“.

– Vive a Roma.

– Non ha tatuaggi e non fuma.

– Appassionato di musica fin da ragazzo, è autodidatta.

– Al momento non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Si è diplomato al liceo artistico Caravaggio, poi ha cominciato a lavorare. Il suo primo lavoro è stato in una catena di fast food, poi è passato a fare il panettiere a Spinaceto.

– Su Instagram ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

