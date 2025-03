Grazia Di Michele: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantautrice simbolo della musica d’autore della scuola romana.

Cantautrice, scrittrice, promotrice di cultura e anche insegnante. Grazia Di Michele è un emblema di quella musica italiana che non accetta compromessi, che si sente alta e alta vuole rimanere, che sfiora il pop senza vendere la propria arte. Coerenza e dignità che la rendono una vera artista. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Grazia Di Michele: la biografia e la carriera

Grazia Di Michele è nata a Roma il 9 ottobre 1955 sotto il segno della Bilancia. Appassionata di musica da sempre, inizia la sua carriera negli anni Settanta al famoso Folkstudio, dove incide il primo album, Clichè, che accende i riflettori della critica sul suo talento.

Nonostante il buon inizio, per registrare un nuovo album deve aspettare cinque anni, quando lancia nel 1983 Ragiona col cuore, un lavoro in cui racconta storie di ricerca femminile, aiutata dalla sorella Joanna nella stesura dei testi.

Nel 1986 raggiunge forse l’apice della sua maturità artistica, almeno negli anni giovanili, grazie all’album Le ragazze di Gauguin, album che viene premiato con la Vela d’argento.

Pronta al salto nel mainstream musicale italiano, nel 1990 fa il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano Io e mio padre insieme a Nicolette Larson. Si presenta sul palco dell’Ariston da solista nel 1991 con Se fossi un uomo, brano registrato anche in duetto con Randy Crawford e portato nelle classifiche di tutto il mondo nella versione inglese If I Were in Your Shoes.

Forte di questi successi, torna a Sanremo nel 1993 con la collega e amica Rossana Casale. Le due presentano Gli amori diversi, brano che arriva fino al terzo posto in classifica.

Dopo un periodo di pausa, la carriera di Grazia s’incanala in una direzione differente. Si dedica alla produzione indipendente, e aumenta il proprio impegno sociale rivolto soprattutto verso bambini e disabili. Negli anni Duemila diventa quindi insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi, ruolo che ricopre per ben tredici anni.

Torna quindi sul palco dell’Ariston per la quarta volta nel 2015, anche stavolta in coppia con un altro artista: Mauro Coruzzi. La loro ballata jazz Io sono una finestra commuove il pubblico, e porta Grazia a conquistare il premio Lunezia per il miglior testo.

Cosa fa oggi Grazia Di Michele

Continua la sua straordinaria carriera, e nel 2020 ha iniziato una collaborazione stabile con le colleghe Rossana Casale e Mariella Nava.

Nel 2024 ha quindi ottenuto l’incarico di direzione artistica del festival Effetto Venezia, una manifestazione di grande prestigio. Riesce a creare in quel contesto un grande cartellone con 160 eventi e concerti di artisti italiani e internazioanali, come Eugenio Bennato, Enzo Avitabile, Noa, Toquinho e molti altri.

Grazie al record di presenze ottenuto al termine della manifestazione, viene confermata in questo incarico anche nel 2025.

La discografia in studio

1978 – Cliché

1983 – Ragiona col cuore

1986 – Le ragazze di Gauguin

1988 – L’amore è un pericolo

1991 – Grazia Di Michele

1993 – Confini

1995 – Rudji

2001 – Naturale

2005 – Chiamalavita

2005 – Respiro

2009 – Passaggi segreti

2012 – Giverny

2015 – Il mio blu

2018 – Folli voli

2019 – Sante Bambole Puttane

2022 – Trialogo (Cantautrici) con Rossana Casale e Mariella Nava

La vita privata di Grazia Di Michele: marito e figli

Sulla sua vita sentimentale Grazia è sempre stata molto riservata, e non sappiamo se sia sposata. Sappiamo però che ha un figlio, Emanuele, nato negli anni Novanta.

Sai che…

– Ha origini abruzzesi.

– Nei primi anni di carriera fondò il gruppo Ape di vetro, di matrice antifascista.

– Ha lavorato da giovane come disc-jockey in Radio città futura.

– Alcuni dei suoi video sono stati girati da Gabriele Salvatores, registra premio Oscar.

– Nel 2003 ha vissuto un fortunato tour con Toquinho.

– Grazia è anche una rispettata pubblicista, e negli ultimi anni ha collaborato con Huffington Post e Optima Magazine, scrivendo ovviamente di musica.

– Nel 2019 ha pubblicato per Castelvecchi il suo primo romanzo Apollonia.

– Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti straordinario come Randy Crawford, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Ornella Vanoni, Tosca, José Feliciano, Massimo Ranieri, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni e tanti altri ancora.

– Su Instagram Grazia Di Michele ha un account molto seguito, ma per avere informazioni sulla sua carriera è disponibile anche un completo sito ufficiale.

