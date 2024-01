Tosca: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante che ha vinto il Festival di Sanremo con Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Tosca è stata una delle ‘mosse a sorpresa’ di Amadeus per il Festival di Sanremo 2020, la prima storica edizione guidata dal direttore artistico veneto. L’artista è stata annunciata nel corso della serata speciale de I soliti ignoti del 6 gennaio, stupendo la platea, che di certo non si aspettava un nome del genere nel cast della kermesse canora. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e la vita privata di un’artista che in passato ha anche vinto il Festival, e non da sola.

Chi è Tosca (la cantante): biografia e carriera

Tiziana Tosca Donati, questo il vero nome di Tosca, è nata a Roma il 29 agosto 1967 sotto il segno della Vergine. Fin da bambina appassionata di musica e teatro, inizia la sua carriera in televisione, nel programma Il caso Sanremo con Lino Banfi.

Debutta con un primo vero album eponimo nel 1992 e prende quindi parte al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano Cosa farà Dio di me. Continua la carriera di cantante anche negli anni successivi, collaborando con diversi artisti di primo piano tra i quali Lucio Dalla (Rispondimi), Riccardo Cocciante (L’amore esiste ancora), Renato Zero (Inventi).

Il duetto più importante della sua vita è però quello che le vale la vittoria del Festival di Sanremo 1996 con Ron, nel celeberrimo brano Vorrei incontrarti fra cent’anni:

L’anno dopo torna a Sanremo con il brano Nel respiro più grande, scritto da Susanna Tamaro su musica di Ron, ma non riesce a ripetersi. Pubblica quindi durante la primavera il quarto album della sua carriera, Incontri e paesaggi, dove interpreta canzoni scritte da autori straordinari come Ennio Morricone, Lucio Dalla, Massimo Bubola, Ivano Fossati e altri ancora.

Negli anni successivi si dedica con grande passione al teatro e ai musical. Nel 2003 è protagonista e autrice dello spettacolo Notte in Bianco, diretto da Claudio Insegno, che accompagna l’uscita del suo quinto album, Sto bene al mondo.

Torna al Festival di Sanremo nel 2007 con il brano Il terzo fuochista, senza ottenere grande successo. Sempre protagonista tra musica e teatro, nel 2014 pubblica un nuovo album, Il suono della voce, contenente pezzi d’autore cantati in diverse lingue, tra cui l’yiddish e il giapponese.

Cosa fa oggi Tosca?

Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ho amato tutto, scritto da Pietro Cantarelli e premiato con il premio Bigazzi per la miglior composizione musicale (in classifica si è classificato al sesto posto). Nella stessa edizione ha vinto la serata delle cover interpretando Piazza Grande.

Successivamente ha ripreso la sua carriera tra nuovi progetti, anche internazionali, tour nei migliori teatri del mondo e qualche altra apparizione sporadica in televisione.

Tosca: la discografia in studio

1992 – Tosca

1993 – Attrice

1996 – L’altra Tosca

1997 – Incontri e passaggi

2002 – Sto bene al mondo

2006 – Romana

2010 – Trentino senza tempo

2014 – Il suono della voce

2019 – Morabeza

2021 – D’altro canto

La vita privata di Tosca: marito e figli

Molto riservata sulla sua vita sentimentale, da anni la cantante romana è legata all’attore e regista Massimo Venturiello. I due, nonostante il grande amore che da tempo li unisce, non si sono mai sposati e non hanno mai avuto figli.

Sai che…

– Venne notata per la prima volta in un piano bar di Roma da Renzo Arbore.

– Nel 1989 interpreta il brano Carcere ‘e mare, inserito nella colonna sonora del film Scugnizzi di Nanni Loy.

– Ha interpretato anche il brano che dà il titolo al film Jane Eyre del maestro Franco Zeffirelli.

– Ha doppiato nel 1997 la protagonista del cartone animato Anastasia.

– Ama gli animali.

– Di che malattia soffre Tosca? In un’intervista da Francesca Fialdini ha dichiarato di aver sofferto di disturbi alimentari frutto della sua voglia di non voler crescere: “Non mangiavo per sentirmi ancora bambina“.

– Nel 2023 è stata pesantemente offesa da alcuni fan di Annalisa per aver condiviso una critica di Gino Castaldo rivolta all’industria musicale di oggi, sempre più piegata alle logiche di TikTok.

– È stata la prima cantante al mondo a esibirsi sotto la grotta di Lourdes, interpretando la preghiera Mater Iubilaei, inno mariano del Giubileo del 2000.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower.

