Chi è Arlo Parks, una delle più talentuose cantautrici britanniche

Arlo Parks: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice britannica vincitrice di un Mercury Prize.

Arlo Parks è una delle cantanti più apprezzate non solo dal pubblico, ma anche e soprattutto dalla critica, fin dal suo debutto. Non ha caso, ha vinto nel 2021, ancora giovanissima, un Mercury Prize per il miglior album. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Arlo Parks: biografia e carriera

Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, questo il vero nome di Arlo Parks, è nata il 9 agosto 2000 sotto il segno di Leone a Londra. Cresciuta nel quartiere Hammersmith, si è appassionata di musica fin da ragazza, scegliendo per la propria carriera di utilizzare uno pseudonimo, ispirata da artisti come King Krule e Frank Ocean.

Microfoni

Fa il suo debutto nel 2018, attirando le attenzioni delle radio con alcune demo registrate in maniera amatoriale. Dopo una serie di EP di discreto successo, soprattutto a livello underground, durante l’anno pandemico, il 2020, riesce a lanciare i suoi primi singoli ufficiali e a vincere i primi riconoscimenti dedicati alla musica indipendente.

Riesce così nel gennaio 2021 a debuttare con il suo primo vero album ufficiale, Collapsed in Sunbeams, un lavoro che le permette di vincere il suo primo Brit Award per il miglior artista emergente dell’anno, e il Mercury Prize per il miglior album.

Nel 2022 ha fatto il suo debutto sul palco prestigioso del Glastonbury Festival, mentre l’anno dopo ha dato alle stampe il suo secondo album, My Soft Machine, disco presentato con un tour in tutto il mondo.

Cosa fa oggi Arlo Parks

Oltre a continuare il suo tour promozionale, ha collaborato per la sua prima volta con Beyoncé nel brano Ya Ya dell’album Cowboy Carter.

La discografia in studio

2021- Collapsed in Sunbeams

2023 – My Soft Machine

La vita privata: marito e figli

Arlo Park ha dichiarato di essere bisessuale. Attualmente è fidanzata con la cantante Ashnikko, nome d’arte di Ashton Nicole Casey, classe 1996.

Sai che…

– Le origini di Arlo Parks sono nigeriane, ciadiane e francesi.

– La madre è nata a Parigi, e anche per questo la cantante parla sia francese che inglese.

– Ha aperto concerti per Harry Styles e Billie Eilish.

– Nonostante sia inglese vive da diverso tempo a Los Angeles.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Tra le sue fonti d’ispirazione ci sono Elliott Smith, i Radiohead, Joni Mitchell ma anche Sylvia Plath.

– Su Instagram Arlo Parks ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Arlo Parks, ecco una playlist presente su Spotify: